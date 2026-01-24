＜休日が暇＞小学校高学年の子ども、土日の過ごし方がわからない。お金がかかる遊びばかりになって…
平日は学校や園があり、帰宅した後は夕ご飯やお風呂とバタバタ、そしてようやく眠りにつく。子どももママたちも忙しい生活を送っている一方で、土日になるとやることもなくて暇になってしまうママもいるかもしれません。ママスタコミュニティには、小学4年生のお子さんとの休日の過ごし方に悩むママから、こんな相談が寄せられました。
『小4との休日の過ごし方がわからない。同じくらいの年代のお子さんはどうしていますか？ 友だちと遊びに行く、家にくるなどはなしで。お金を使うようなことしかなくて辛いです。公園で遊ぶような年でもなくなってきているし……』
図書館、博物館、地域のイベント、大きな公園……いろいろあるよ！
『うちの地域には、たくさんの遊具や長い滑り台が無料で使える公園があるので、弁当持ちで行きます。アスレチック系遊具などは、高学年でも楽しいと思います。本が好きなら図書館はどうでしょう。消防や警察の無料の博物館や体験館なども面白いですよ。地域のイベントに行ったりポイントラリーに参加したりするのもいいですよね』
『日本地図で都道府県を習う頃じゃない？ 県をまたいで特産品を学んだり、有名な観光地を訪れたりしていたよ。あとは歴史を学ぶ前に寺社仏閣、歴史的建造物、城めぐりなど。国語や理科の進度に合わせて科学館や博物館にも行っていた』
先輩ママたちからは、小学校高学年になっても親子で楽しめる過ごし方やおすすめのお出かけスポットなどのアイデアが寄せられました。投稿者さんがお金のかからない過ごし方を模索していたことから、広い公園にピクニックに行ったり、図書館、博物館、科学館といった勉強にもなる場所に遊びに行ったりする提案も。これらは投稿者さんの希望に添えるため、ぴったりの案ですよね。ネットや情報誌を調べれば無料で開催される地域イベントが見つかるでしょうし、スタンプラリーやゲームなどで記念品や景品がもらえるなど、お得な情報もあるのではないでしょうか。
また小学4年生くらいになると理科や社会で勉強する範囲も広がるため、親子で楽しみながら授業の予習や復習をするのもよさそうです。
塾や習い事で子どもは土日のほうが忙しいよ
『毎週塾のテストが週末にあるから、復習してテストを受けて、翌週の勉強するのがメインかな。それ以外は実家に行ったり、一緒にお出かけしたりもする』
『ピアノの練習や勉強をしていたら土日はすぐ終わる。あまり暇な時間はないな。うちは小5女子だけれど、スポ少を小3からしてる。土日ダラダラさせたくなかったら、手間をかけるかお金をかけるかしかないと思うよ』
『午前中はお手伝い、上履き洗う、自分の部屋の掃除、昼食作りのお手伝い、宿題、ピアノの練習など』
同じくらいの年齢のお子さんを持つママからは、小学校高学年になると土日は習い事や塾に追われて親子で過ごす暇はないという体験談も寄せられています。中学受験をするのであれば、早い段階で塾に通う子もいるのでしょう。また、スポーツをしていれば土日はみっちり練習をしていたり、楽器やダンスを習っていれば練習に追われたりして、むしろ平日より忙しいという子どもも珍しくないでしょう。土日のほうがやることが多いから、むしろ土日に親子でゆっくり過ごしたいというママもいました。
もし投稿者さんが、土日に子どもと一緒に何をすればいいかわからないとして暇を持て余しているならば、お子さんに習い事や塾に通わせるのも選択肢の1つではないでしょうか。「小学生に家でゲームや動画などでダラダラさせたくないなら、手間かお金をかけてあげるしかない」という厳しめのコメントを残しているママもいました。
親子で一緒に土日を過ごせるのも今だけかも
『小学4年生ならそんなものでは。これから親と一緒に行動しなくなるよ』
『家族イベントがあるなら伝えておいて、基本は放っておけば？ 自分がやりたいことを勝手にやるでしょ』
『平日は友達と遊んでいるし、休日は家族それぞれ自由時間にして好きに過ごしてもいいんじゃない？ ちょっとした遠出や旅行ならともかく、高学年になると親と公園には行かないよね。買い物があるときは、一緒に行くぐらいだよ』
『うちは少年野球をしているから、夏の間は野球漬け。冬は少し余裕ができるから、一緒にバッティングセンターに行ったり自主練に付き合ったり。結局野球漬けだわ。たまのフリータイムは一緒におやつを作ったり映画を観たり、アスレチック遊具の公園や動物園に行ったり。たまにしか自由な日がないから貴重です』
小学4年生となると、子どもによっては「親と一緒に行動したくない」、「親より友達と遊びたい」と考えることもあるでしょう。買い物に誘っても断られたり、大きな公園で遊ばせようとしても「小さな子しかいない」と嫌がったりするのも珍しくないかもしれません。投稿者さんとしては土日に親子で一緒に過ごしたいと考えているものの、そのアイデアが浮かばないとして今回ママたちに意見を求めました。しかし先輩ママたちからは、もっと気楽に考えてもいいのでは？ という意見も寄せられています。
子どもが親と過ごしたいなら希望を聞いてどこかに連れて行く、自分のやりたいことがあるなら放っておく。もう乳幼児ではないのですから、これくらいの温度感でもよさそうですね。
またスポ少や習い事で多忙な子どもを持つママたちからは、「土日に親子で一緒に過ごせるのは貴重。だからお出かけをしているよ」として、そこに多少の支出は厭わないという考えも見えてきました。中学生になると、いよいよ親と土日に過ごす時間が減っていく可能性もあります。今はそれまでの貴重な時間として、お子さんと一緒にどんな楽しいことができるのか、ママたちのアイデアをいろいろと試してみてほしいですね。
文・AKI 編集・こもも