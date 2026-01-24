はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で大学1年の「いちか」です！ 福岡市美術館で開催中の「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」へ行ってきました。

突然ですが、皆さんは「今」という時間を大切に使っていますか。私を含め、現代の若者はSNSに時間は割くけれど「今」や「先の未来」を考える習慣があまりないように思います。

今回の特別展は「自分自身は将来、何者になりたいのか」を改めて考えるきっかけになりました。その様子をリポートします！

会場には、ニューヨークにあるブルックリン博物館所蔵の約150点が展示されています。米国最大規模の古代エジプトコレクションから選ばれた名品がずらり。目で見て耳で聴ける仕掛けが幅広い世代を楽しませています。実際、取材当日も多くの家族連れが来ていました。

会場は1st、2nd、finalの三つのステージに分かれています。1stステージは数千年にわたる古代エジプト文明の「日常生活」がテーマです。

展示の多くは上流階級が使ったもの。それでも、異なる地域から発見されたさまざまな遺物を通して、古代エジプトの日常を鮮明に感じることができました。

例えば、アウラード・イェヒアで発見された「動物文の壺」にはワニとヘビが描かれています。古代エジプト人が遭遇したかもしれない動物のうち、最も危険な存在。身を守るために図柄にしたと推定されています。怖い動物たちと隣り合わせに生活していた様子がうかがえますね。

2ndステージのテーマは「王（ファラオ）」。神に関わる名を持ち、強大な権力を握っていた王とは、どんな存在で、どんな力を持っていたのか、実像を知ることができます。

例えば、ファラオ以外は基本的に一夫一婦制でした。ファラオには王の偉大な妻と呼ばれる正妃のほかに、王の妻たちと呼ばれる側室がいました。複数の妻がいたことからも、ファラオを頂点とする権力構造が存在していたことが分かります。

このステージで特に印象に残ったのは、古代エジプトで最古のピラミッドを設計したイムヘテプの小像です。エジプト第三王朝のファラオだったジェセルに仕えた宰相でもあります。こうした功績から人々の尊敬を集め、死後2000年以上も後に造られました。

王ではないのに2000年もの間、尊敬されているイムヘプの偉大さはもちろん、尊敬の心を忘れずに世代を超えて受け継いでいた古代エジプト人の強い思いに衝撃を受けました。

Finalステージでは「古代エジプト人の死生観」に迫ります。

「泣き女のレリーフ」には嘆き悲しむ様子が表現されています。死者の再生を後押しすると考えられていた行為です。取材を通して、どの副葬品にも「亡くなっても食べ物に困らないように」など、恵まれた来世を願う思いが込められていることが分かりました。

古代エジプト人の生活ぶりを感じられた特別展。鑑賞前はあまり想像できませんでしたが、首飾りや指輪、髪留めやくしなどの出土品を見ると、私たちと同じように流行を楽しみながら暮らしていたようです。

しかも目の前の生活だけでなく、来世を意識しながら、今世の行動や習慣を大切にしていました。その姿勢を知り、私たちも自分自身や社会の将来のために「今」という時間を見直すべきだと実感しました。

そのためにもSNSに費やす時間を減らし、自分が何者になりたいかを考える時間に充てたいと思います。そうすることで未来につながる「今」という時間を有効に使えるのではないでしょうか。

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」は2026年3月8日まで開催されています。ぜひ、古代エジプトの世界を目や耳で感じてみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

