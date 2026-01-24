久常涼は「65」で26位浮上 世界1位シェフラー、18歳ブラウンが首位
＜ザ・アメリカンエキスプレス 2日目◇23日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアーの第2ラウンドが終了した。今大会の予選ラウンド（3日間）では3コースを使用し、最終ラウンドはPGAウエスト ピート・ダイ スタジアムCで雌雄を決する。
〈連続写真〉世界1位シェフラーは“超”変則スイングだった！
久常涼はラキンタCCで「65」をマークし、トータル11アンダー・26位タイに浮上。ニクラス・トーナメントCを回った中島啓太は「71」にとどまり、トータル8アンダー・62位タイに後退した。ともにPGAウエスト ピート・ダイ スタジアムCをラウンドした金谷拓実と平田憲聖は、それぞれトータル7アンダー・79位タイ、トータル3アンダー・126位タイに沈んだ。トータル17アンダー・首位タイに世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、「60」を叩き出した18歳のブレイズ・ブラウン（米国）。トータル16アンダー・3位にはキム・シウー（韓国）が続いた。今大会の賞金総額は920万ドル（約14億4400万円）。優勝者には165万6000ドル（約2億6000万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
