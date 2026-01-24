終わりなき論争がまたもや沸騰中だ。「ＭＬＢネットワーク」が２２日（日本時間２３日）に発表した「ＭＬＢトップ１００」を巡り、大きな物議を醸している。

１位は２年連続で二刀流のスーパースター・大谷翔平投手（３１＝ドジャース）となったが、２位がアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）となったことで米ファン同士による応酬が復活。ＳＮＳ上では「大谷翔平以外にナンバーワンはいない」「何の冗談だ。ジャッジこそ１位だ」などとヒートアップし、一部では放送禁止用語も飛び交う中傷合戦に発展してしまった。

２人は優劣をつけ難い両リーグの顔だ。ランク付けされるたびに再燃する現象となっており、米メディア「トータル・プロスポーツ」は２３日（同２４日）に「どちらが最高かを議論することは当然だ。両者とも卓越した能力を持ち、この論争はおそらく永遠に終わらないだろう」と報道。スペインの大手紙「マルカ」（電子版）も「両者ともランキングや統計を超えた次元で、今後も大谷とジャッジの議論は長年にわたって続く運命にある。ＭＬＢで歴史を作り続ける活躍が、この議論に火をつけ続けるだろう」と同じ結論に至った。

大谷もジャッジもお互いに「リスペクト」を口にしているが、支持者たちが静まることはない。