【モデルプレス＝2026/01/24】女優の長谷川京子が1月23日、自身のInstagramを更新。ピラティスをしている姿を公開した。

◆長谷川京子、ピラティス中の姿公開


長谷川は「朝8時スタートのピラティス。いつもは早くて9時スタート、だったのだけど、朝の太陽ってこんなに清々しくて気持ち良いんだ」と記し、大きな窓から朝日が差し込む部屋でのピラティスの様子を公開。黒いキャップをかぶり、黒のタンクトップに黒のレギンスのピラティスウェアで、美しいボディラインを見せている。

◆長谷川京子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「ボディラインが綺麗すぎる」「オーラ全開」「努力の賜物」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

