西山茉希、バジル和え・そぼろ炒め…「何でもない日」のお重弁当公開「すごい豪華」「彩りも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】モデルの西山茉希が1月23日、自身のInstagramを更新。多種のおかずが詰まった弁当を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル、甘辛味噌炒め・塩むすび…「食欲そそられる」弁当
西山は「たまに詰めるとワクワクする 何でもない日のお弁当」とコメントし、お重タイプの大きい弁当箱に詰められた弁当を公開。たくさんのむすびと様々なおかずが詰められており、「豚とレタスの甘辛味噌炒め ピーマンと茄子の味付けそぼろ炒め コーンエッグ トマトとモッツァレラのバジル和え 2種納豆とべったら漬けのキリザイ風 薄塩むすび」とメニューを紹介している。
この投稿に、ファンからは「すごい豪華」「美味しそう」「おにぎりの形が揃ってて綺麗」「食欲そそられる」「彩りも綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆西山茉希「何でもない日のお弁当」公開
◆西山茉希の投稿に反響
