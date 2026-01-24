yosugala・汐見まといインタビュー

2022年6月結成のyosugalaは、汐見まといと黒坂未来・君島凪・未白ちあの4人組グループ。結成経緯からして一筋縄ではいかなかった。そんな苦労人ぞろいゆえの熱さがある。（全3回の第3回）【大宮高史/ライター】

「自分はあまり女の子と仲良くできないタイプだと思っていたので、メンバーと初めて対面した時は『ずっとやっていけるかな』と不安はありましたが、やりたい仕事だったので勢いで契約書にサインしました」

結成当時について、そう振り返った汐見だが、心配は杞憂だったようだ。

「yosugalaの良さは、見ている方向はバラバラだけど、4人とも走っていく方向は一緒なところですね。みんなそれぞれ違うアイドルの理想像を持っているのに、ライブをするとちゃんと一つの方向に走っていけます。それに大人になるとみんな感情をさらけ出さなくなりますから（笑）、がっつりしたケンカはしたことなくて。むしろ本気でケンカできるグループが逆にすごいなって思います。ステージでも楽屋でも裏表がなくて、とにかく人間くさいグループです」

メンバーの中でグラビアを始めたのも汐見が一番手で、yosugalaらしさにこだわった。

「例えば色気が出すぎたりしたら、予期せぬ部分で他のメンバーに迷惑をかけるかも、と思いました。だから格好よくてヘルシーな、グループのコンセプトを壊さないものをやってきました」

ライブアイドルとして着実に実績を積み、昨年12月にメジャーデビューも実現。だが「理想が10合目だとしたら、今は1.7合目くらい（笑）。歌も昔は自信がありましたが、仕事として追求していくと自信がなくなりました」と笑う。そしてアイドルとしての職業意識も独特だ。

「よくインタビューで『憧れのアイドル』を聞かれるんですが、そこで『私には目指す憧れがない』って気づきました。アイドルって、一人一人のキャラクターが独自に発達していくからこそ、その『個』にファンがつくのであって、誰かと被っている必要はないと思うんです。他の誰かに憧れたところで絶対になれないし、真似をしても自分の魅力が増すわけではないですから」

自身を「器用貧乏タイプですが、新しいことに挑戦するのは好きです」と分析しつつ、誤解されるのが何より嫌な汐見が最も大切にしているのは、繊細な感情表現だ。

「こういうインタビューの場でもそうですが、自分の心の中にあるものを言葉にした時に、うまく言語化できないと100の感情が50しか出せない。その50で自分を判断されるのが、めちゃくちゃ嫌なんです。私たちはライブアイドルなんだから、ライブでも歌い方や声色、身振り手振り一つで心、気持ち、伝えたいことを表現したいです。『私を好きになってください』と言葉でお願いするアイドルはダサいと思っているので。自分の思いを伝えるのをMCに過度に頼ったりはしません。譲れないところですね」

「具体的な目標は言わない」

これからのビジョンについても「どこのステージに立ちたいとか、具体的な目標は言わないです」ときっぱり。

「一度明言してしまうと、その瞬間に目標までの道筋が消費的になってしまいます。ゴールを決めると無意識にブレーキをかけてしまうのが人間なので、それが嫌だから明確にしないです」

自ら選んだ道には熱い思いを持っているが、同時にアイドルとしての職業観は極めて堅実。大言壮語しないこのバランスも汐見らしさだ。

「熱くあることとクールであることって、両立します。yosugalaとしてでっかくなりたいっていう野望はありますし、そのためには現実を見て一歩ずつ努力するのが一番の近道です。貯金が下手とか（笑）、考えすぎてしまう癖やダンスが苦手とか、コンプレックスも挙げればあるけれど、それも伸び代だと思って。自分が不安そうにしていたらファンも『大丈夫か？』ってなると思うので、誰も心配させないくらい堂々と、順調でいたいです」

SNSのアカウントは、デビュー前からの個人のものを使い続けている。おかげで「一般人だった頃につぶやいた『繋がりはゴミ 例外はない』ってツイートが今でもリポストされます（笑）」と笑うが、そんな全人格も含めてファンは彼女を推してくれている。

「好きっていう感情に応えるのは嬉しいですし、応援してくれている人の人生をより豊かにしてあげたいっていう気持ちが根底にあります。これからも『何でもやらせてください！』って思いますが、ライブアイドル・汐見まといという軸は絶対にブレずに、ステージの上が一番輝くアイドルでいたいです」

初めてのドラマ出演が大河ドラマ、そして昨年12月にはメジャーデビュー、新曲「マスカレイドナイト」が1月期のアニメ「闇芝居 十六期」のエンディング曲になっている。いつでもバズれる強い個性を武器に、ステージでも魅了し続ける。

汐見まとい（しおみ・まとい）

2000年11月20日生まれ、東京都出身。22年6月22日、 恵比寿LIQUIDROOMにてyosugalaの一員でデビュー。23年3月に早稲田大学を卒業。yosugalaは23年5月には1stアルバム「ヨモスガラ」をリリース。25年12月5日発売の「ハルカカナタ」でTOY'S FACTORYよりメジャーデビュー。

