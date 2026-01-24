ロバート馬場、中毒性MAXの“沼チキン”レシピ 反響相次ぐ「ご飯が進みそう！」「爆食確定」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「簡単なのに中毒性MAX【沼チキン】”禁断の（秘）ソース”でご飯が秒でなくなる！冷めても美味しい常備＆冷凍可レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】冷めても旨い！中毒性MAXの“沼チキン”レシピ
概要欄では「今回はやみつきダレでご飯が秒でなくなる「沼チキン」です。夕食の一品にも、お弁当のおかずにも適しているので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
約19分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「これはまた沼ります！」「ご飯が進みそう！」「爆食確定！」などといった感想が相次いで寄せられている。
