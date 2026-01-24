ロバート・馬場裕之 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「簡単なのに中毒性MAX【沼チキン】”禁断の（秘）ソース”でご飯が秒でなくなる！冷めても美味しい常備＆冷凍可レシピ」と題した動画をアップした。

【動画】冷めても旨い！中毒性MAXの“沼チキン”レシピ

　概要欄では「今回はやみつきダレでご飯が秒でなくなる「沼チキン」です。夕食の一品にも、お弁当のおかずにも適しているので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。

　約19分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「これはまた沼ります！」「ご飯が進みそう！」「爆食確定！」などといった感想が相次いで寄せられている。