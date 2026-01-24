楽天の前田健太投手が２３日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。「ＰＬ学園の同級生。そして日本一、いや世界一の剣道家 まだまだ上を目指してて刺激をもらいました。ありがとう」と記し、剣道女子で全日本女子選手権優勝３度の末永真理錬士七段（旧姓名山本真理子）の投稿をリポストした。前田は「実は初めてＰＬ野球部以外のＰＬ卒業生に会って そして、野球部と同じくらい過酷な寮生活、練習をしていた剣道部に衝撃を受けてました。笑」と続けた。

末永は同日に、ＰＬ剣道部の親友と前田家との会食を自身のインスタグラムで報告。高校３年間同じクラスだった前田と「またこうして会える日が来るなんて」と感慨を込め「久しぶりに会ったら、昔のイメージより声がすごく落ち着いていてびっくり。でも、気さくで優しいところはそのままで。こんなに有名になって逞しくなって、なんだか…しみじみ…ほんと…すごいなぁって思いました。私もまだまだ頑張ろうって思えた、とても楽しくて、あっという間の時間でした 健ちゃん、ありがとう」と再会の喜びと感謝の思いをつづった。

末永はＰＬ同期の３ショットや前田との２ショット、マエケン画伯直筆の剣士を描いた色紙の写真などを投稿した。