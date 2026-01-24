投資にハマる水谷隼、FXで爆益！ケタ違いの額 証拠の画像投稿「介入？がきそうなタイミングで」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が24日、自身のXを更新。FX取引の画像を投稿し、この数日で爆益を出したことを報告した。
【画像】気になる！この数日のFX爆益トータル額 水谷隼の取引スクショ
株では爆損している水谷だが、この数日は毎日のようにFX取引を報告しており、そのたびに大きな含み損を抱えていた。しかし、最新の投稿では「約2100万プラスでした ここ数日、介入？がきそうなタイミングで何度も円を買いにいったことと、きてからどうしたらいいかも頭に入れていたので、慌てず夜まで待って良いトレードできました」と説明。
投稿したFX取引の画像では、合計実益損益がプラス2124万8000円と表示されており、大きな利益を出したことがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
