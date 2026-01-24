冨安健洋、24日のリーグ戦でメンバー入りの可能性「良い前進を見せている」
アヤックスのフレット・フリム暫定監督が、日本代表DF冨安健洋のコンディションに言及した。23日、オランダメディア『ESPN.nl』が伝えた。
現在27歳の冨安は、2025年7月にアーセナルと双方合意のもとで契約を解除し、ケガの治療に専念。半年間の無所属期間を経て、今冬よりアヤックスに加入した。しかし、コンディションの調整が続き、まだ公式戦のメンバー入りを果たすことができていない。
フリム監督は24日のエールディヴィジ第20節フォレンダム戦に向けて、複数選手の状態に言及。冨安については、「まだ浮き沈みはあるものの、良い前進を見せている。今は良さそうに見える。明日（24日）の試合でメンバーに含めることができるかどうか見てみよう。ドクターたちが午後になんと言うか待たなければならない」と語り、加入後初のメンバー入りを果たす可能性があるとした。
冨安の公式戦出場はアーセナル時代の2024年10月5日に行われたサウサンプトン戦が最後。フォレンダム戦で476日ぶりのプレーとなるのだろうか。
現在27歳の冨安は、2025年7月にアーセナルと双方合意のもとで契約を解除し、ケガの治療に専念。半年間の無所属期間を経て、今冬よりアヤックスに加入した。しかし、コンディションの調整が続き、まだ公式戦のメンバー入りを果たすことができていない。
冨安の公式戦出場はアーセナル時代の2024年10月5日に行われたサウサンプトン戦が最後。フォレンダム戦で476日ぶりのプレーとなるのだろうか。