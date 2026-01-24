ミセス若井滉斗出演『M:ZINE（エンジン）』2月のピックアップアーティストがaoenに決定
テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』2月のピックアップアーティストが、aoenに決定した。
■aoenのあらたな一面が盛りだくさん
昨年6月にデビューしたばかりの“超青い”新世代J-POPボーイズグループaoen を、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE若井滉斗、相席スタート山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖。
番組では、aoenの知られざる特技に迫る企画や胸キュンワードが聞ける演技企画、さらには恒例のダンス企画などをオンエアする。aoenのあらたな一面が盛りだくさんの放送をお楽しみに。
また、CSテレ朝チャンネル1では、2月22日12時から『M:ZINE完全版～新世代J-POPボーイズグループaoenの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で観ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込んだ90分間の完全版が放送される。
■番組情報
テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』
毎週金曜 25:30～25:50
※aoenの出演は、02/06（金）25:55～26:15、02/13（金）、02/20（金）25:40～26:00
※02/22（日）12:00からCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送
出演者：若井滉（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛 (相席スタート）、林美桜 （テレビ朝日アナウンサー）
2月のピックアップアーティスト：aoen
■関連リンク
『M:ZINE（エンジン）』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/
aoen OFFICIAL SITE
https://aoen-official.jp/