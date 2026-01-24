ミセス若井滉斗出演『M:ZINE（エンジン）』2月のピックアップアーティストがaoenに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』2月のピックアップアーティストが、aoenに決定した。

■aoenのあらたな一面が盛りだくさん

昨年6月にデビューしたばかりの“超青い”新世代J-POPボーイズグループaoen を、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE若井滉斗、相席スタート山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖。

番組では、aoenの知られざる特技に迫る企画や胸キュンワードが聞ける演技企画、さらには恒例のダンス企画などをオンエアする。aoenのあらたな一面が盛りだくさんの放送をお楽しみに。

また、CSテレ朝チャンネル1では、2月22日12時から『M:ZINE完全版～新世代J-POPボーイズグループaoenの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で観ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込んだ90分間の完全版が放送される。

■番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜 25:30～25:50

※aoenの出演は、02/06（金）25:55～26:15、02/13（金）、02/20（金）25:40～26:00

※02/22（日）12:00からCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

出演者：若井滉（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛 (相席スタート）、林美桜 （テレビ朝日アナウンサー）

2月のピックアップアーティスト：aoen

■関連リンク

『M:ZINE（エンジン）』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/

aoen OFFICIAL SITE

https://aoen-official.jp/