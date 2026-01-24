◇NBA・Gリーグ ブルズーニックス（2026年1月23日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が23日（日本時間24日）敵地.ウェストチェスター・ニックス戦に途中出場。復帰後初FGを決めるなど前半は3得点3アシストを記録した。しかしチームは53ー71と大量リードを許した。

「右下腿の血栓」からの復帰戦となった15日（日本時間16日）敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦では途中出場ながら絶品アシストを連発するなど2得点7アシストを決めた。

この日もベンチスタートとなった河村。第1Q残り4分10秒からコートに立つと、出場直後にトップ付近から3Pシュートを決めて復帰後初FGを沈めた。残り3分31秒は速攻からド3Pシュートを演出した。さらに残り2分14秒にも3Pシュートをアシストした。

第2Qもベンチスタート。残り7分20秒から途中出場すると、残り2分37秒には速攻からレイアップシュートを演出した。残り2分28秒でベンチに下がった。

前半は9分出場で3得点3アシストを記録した。シュートは3本試投で1本成功だった。