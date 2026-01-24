「コーデ考えるの苦手（涙）」→【無印良品スタッフ】の「最旬コーデ」が参考になる♡

コーデを考えるのが苦手で、いつもワンパターンになりがち……。そんな大人女性のために、マンネリを打破できそうな最旬コーデを解説します。今回は【無印良品】のスタッフさんによる、洗練された大人カジュアルコーデをピックアップ。ジャケットやワンピースを使ったトレンドの重ね着スタイルを紹介するので、ぜひ真似してください。

テーラードジャケットで鮮度高めに

いつもシンプルなワンツーになりがちという人は、テーラードカラーのジャケットを投入してみて。カジュアルなボーダー柄のTシャツも、かっちりとしたジャケットを羽織ることでグンと引き締まった印象に。ボトムスにはセンタープレス入りのパンツを合わせて、きれいめに引き寄せるのが◎ 暗いトーンで重たく見えないよう、足元には差し色をプラスするのもおすすめ。

ワンピース × パンツでマンネリを打破

ざっくりとしたVネックのノースリーブワンピースは、手持ちのロンTやブラウスとのレイヤードでさまざまな着回しが楽しめます。コーデがワンパターンになりがちな人は、そこにイージーパンツを投入してみて。足元からのぞくパンツがアクセントになり、グンとシャレ感がアップ。足元はフラットシューズですっきり仕上げると、リラクシーな雰囲気に。

