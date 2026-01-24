今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある19歳猫ちゃん。投稿主さんは、ふとお雑煮を食べていないことに気付いたようですが、ちょっとしたトラブルがあったそうです。投稿はXにて、27.6万回以上表示。1万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：お雑煮を作るのに『猫のために茹でていた鶏肉』を拝借した結果…19歳の猫が見せた『まさかの反応』】

お雑煮を食べていないことを思い出し作ろうとするが…

今回、Xに投稿したのは「マメ Ｋ 病障害猫預かりボランティア」さん。登場したのは、19歳と長生きな長寿猫ちゃんです。

年が明け、投稿主さんはまだお雑煮を食べていないことを思い出したとのこと。早速作ろうとしたそうですが、肝心の鶏肉がなかったそうです。鶏肉がないお雑煮は寂しい…と思った投稿主さんは、あることを閃いた模様。それは、猫ちゃんの為に茹でておいた鶏肉を拝借すること。

ちょうど近くにいた猫ちゃんに鶏肉を借りたい旨を伝えた投稿主さん。しかし、猫ちゃんは納得はしていなかったそうで、出来上がったお雑煮の前に座り込み、食べようとしている投稿主さんに向かって無言の圧力をかけていたそうです。自分の鶏肉だと分かっているところがすごいですね。さすがご長寿なだけはあります。

猫ちゃんの無言の圧力に思わず笑ってしまう猫好き続出

自分の鶏肉を使われ、ご不満だった様子の猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「猫様はなんでもお見通しですよね。そして無言の圧がすごい」「たしかに、表情は「自分のだ！」と言ってますね」「無言の抗議」「裏切り者って顔だね」「お詫びにランクアップした鶏肉を献上すればワンチャンお許しいただけるかも」などの声が多く寄せられていました。

猫ちゃんはご立腹だったようですが、見ている側としては微笑ましい出来事でした。きっとこの後、お返しとして、さぞ美味しい鶏肉を献上してもらえたことでしょう…たぶん。

写真・動画提供：Xアカウント「マメ Ｋ 病障害猫預かりボランティア」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。