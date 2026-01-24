シール帳ブームに「俺もやる！」乗っかった小5息子。数カ月後 → その『中身』に、母が絶句したワケ

「俺もやる！」 友人たちの間で流行る「シール交換」ブームに、まさかの参戦を表明した小5の息子。意気揚々と専用のシール帳をゲットし、コレクションへの野望を燃やしていた息子のかわいい勘違いとは？ 友人が体験談を語ってくれました。

ブームに参戦？

小学5年生の息子の周りでは、今、女子を中心に「シール交換」が空前のブーム。

放課後になると、公園などでキラキラしたシール帳を見せ合い、「これあげる」「これ持ってる？」と交換するのが流行っているとのこと。

息子にはあまり縁のない世界かと思いきや、ある日、息子が目を輝かせて公園から帰宅しました。

「今日、Aちゃんにシールもらった！」

たった1枚のシールを、まるで勲章のように見せてくれたのです。

意気揚々とゲットした分厚いシール帳

シール交換の輪に入りシールをもらえたことが、よほどうれしかった様子の息子。

その勢いのまま、息子は宣言したのです。

「俺もシール帳買う！ 俺もシールいっぱい集める！」

週末、息子は百均で念願のシール帳をゲットしました。

そして「これで俺もシール交換するんだー！」と息巻いていたのです。