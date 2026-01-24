とにかく遊びたい子犬が、先住犬に猛アピール！しかし、その様子を見守る先住猫の反応は…？その絶妙な温度差が可愛すぎると、笑ってしまう人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で52.2万再生を突破し、「しば、ねこ「唐揚げって動くっけ？」」「次入ってくるのは、たこ焼きか唐揚げ」といった声があがりました。

【動画：元気いっぱいな『新入りの子犬』→先住猫と犬の『表情』を見ると……爆笑必至の光景】

茶色の世界に新入りが加入！

TikTokアカウント「@mametonoseikatu」に投稿されたのは、茶色の世界にティーカッププードルの「もこ」ちゃんが加わった当初の、柴犬「まめ」ちゃんとマンチカン「るる」ちゃんのリアクションをおさめた動画です。

ある日、大好きなママさんのお膝の上でひっくり返り、のんびりくつろいでいたというるるちゃん。しかし、その視線はママさんではなく、ソファの隅に向けられていたのだとか。

もこちゃんを見つめるふたりの表情…

同じくソファの上でお座りをしていたまめちゃんも、るるちゃんと同じ方向を見つめていたといいます。ふたりの視線の先を辿ってみると、そこにはなんと、当時まだ子犬だった新入りのもこちゃんの姿があったのだそう。

とにかく遊びたくてたまらなかったのか、クッションの上を陣取り、まめちゃんを見つめながら高速で後ずさりをしたり、伏せたまま吠えたりと、全力でアピールをしていたというもこちゃん。その元気いっぱいな様子を、先住民であるふたりは、どこかドン引きした表情で眺めていたといいます。

可愛すぎる茶色たち♡

子犬ということもあり、とにかくパワフルだったもこちゃんは、お姉ちゃんのまめちゃんやるるちゃんに構ってもらおうと何度も突撃。時にはしつこくしすぎて、怒られてしまうこともあったのだそう。

それでも、その後はちゃんと仲直りをして、仲良く添い寝をしていることもあったそうで、そんな茶色三姉妹のやりとりが微笑ましくて、見ているだけでほっこりします。

元気いっぱいなもこちゃんと、そんな妹を見つめるお姉ちゃんたちのリアクションに、動画の視聴者からは「薄い茶色が好きなんだなーってことがすごく伝わった」「犬も猫も服も薄茶色ってよっぽど好きなんだね笑笑」「吠えられた時耳がピクってなるの可愛い笑笑」「みんな茶色で可愛いｗｗｗｗ」「猫のポジション笑笑」「むりwwwwwwwwwwwwかわいいwwwwww 猫の表情好きすぎるwwwwww」といったコメントがよせられました。

その後、ロシアンブルーの「じじ」ちゃんも加わり、ますます賑やかになった茶色の世界。TikTokアカウント「@mametonoseikatu」では、そんな4匹のクスッと笑える日常の動画が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mametonoseikatu」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。