フレッド・グリム監督が試合前日会見で言及

日本のサッカーファンにとって、待望の時が近いかもしれない。

オランダ1部アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が、メンバー入りを果たす可能性があるようだ。1月24日に行われるフォレンダム戦に向けて、フレッド・グリム監督は「15分から20分はプレーできそうだ」と、コメントしたとオランダメディア「Telegraaf」が報じている。

2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）前後から負傷に苦しんできた冨安は、昨季限りでイングランド1部アーセナルとの契約を解除して治療に専念してきた。約半年の無所属期間を経て、12月に日本代表でもチームメイトのDF板倉滉が所属するアヤックスに加入し、実戦復帰を目指していた。

これまで復帰時期は未定とされていたが、一部では練習に合流したという報道もあったが復帰時期は不透明だったと。そうしたなか、グリム監督は「彼は順調に回復している。まだ良い日も悪い日もある状態だけどね。それでも今はだいぶ良いようだ。彼を選出できるか、見てみよう」と、ベンチ入りができる可能性を示唆した。

2024-25シーズン、アーセナルでの出場は1試合にとどまっていた冨安。試合に出場することになれば、その24年10月5日のサウサンプトン戦以来のこととなる。DF町田浩樹をはじめ負傷者が多く出ている森保ジャパンにとっても冨安復帰は朗報となるが、これ以上の再離脱だけはなんとしても避けたいところ。日本の歴代のDFのなかでも屈指の守備能力がこの先も発揮できるように、万全の状態での復帰が望まれる。（FOOTBALL ZONE編集部）