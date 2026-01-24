レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。

白いワンピースドレスは腕や脚線美は透けて見えるレース素材。雪の結晶をイメージした髪飾りをつけたポニーテールをなびかせた姿を披露した。

また、別の投稿ではデコルテを大胆に露出した黒いトップスに黒のショートバンツ姿。夜景を背にワインも楽しむショットを公開した。

ファンやフォロワーからも「コーデお似合いで可愛い」「めっちゃ可愛い」「オシャレ」「美オーラ半端ない」「鎖骨が綺麗」「絵になる」「天使」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。趣味はドライブ。身長160センチ。血液型O。