2月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙。真冬の実施となるため、雪国や受験生からは懸念の声が上がっている。

ニュース番組『わたしとニュース』では、コラムニストの月岡ツキ氏と選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに現地の過酷な状況や投票の意義について深掘りした。

■真冬の選挙に不安広がる雪国の過酷な現実

長野県に住んでいる月岡氏は、現地の厳しい状況を明かした。「今日、新幹線に乗るために駅まで自転車で行ったが、吹雪がすごくて、自転車を漕ぎながら『これ選挙やる季節じゃないだろう』と怒りの気持ちになっていた。それこそ街頭に立って喋るにも、あんな吹雪だと喋れないだろうし、投票に行くにも、免許返納されているお年寄りとかだったら、そもそもどうやって投票所まで行くんだとか、すごく困ることが多いだろうなと思う。東京に来たら晴れていて、今日来る途中に国会議事堂の前を通ってきたが、ここにいる人たちは多分雪国のそういうのがわからないだろうなと思ってしまった」。

伊藤氏は、今回の解散総選挙について「解散するには大きな意義が必要だとずっと言われてきている。高市（早苗）総理が19日の会見でも『総理で良いのか国民に決めていただきたい』という説明をされているので、この辺り国民に納得感が得られる説明ができるかどうかも今後の選挙では問われていくかなと思う」と述べた。

一方で、現場の負担は計り知れない。伊藤氏は「そもそも選管の方たち、職員の方たちはすごく大変だという声は聞こえている」と語る。

月岡氏も「ポスター貼る板を作る場所を、まず雪かきしなきゃいけない地域がいっぱいあるじゃないですか」と指摘。

これに伊藤氏は同意し「かつ突貫工事で準備期間が短いという側面もあるので、選挙の陣営の方にとっても、準備だったりとか、実際寒い中で活動するというのも、なかなか負担は大きいと思う」と懸念を示した。

■受験生の負担も…識者は「白票」のリスクを指摘

さらに、受験シーズンとも会って、投票日と受験日が重なる事態も懸念されている。木原稔官房長官は、そうした場合には「期日前投票を積極的に利用していただくことを勧める」と述べた。

しかし、投票ができるかどうかだけではなく、問題なのは受験勉強と並行して投票先を選ぶ時間を確保できるのかというところだ。「受験生の立場からしたら選挙どころじゃないのが現実」「投票所に行ってインフルとかもらいたくない」「参政権はあるけど行使できないって制度としてどうなんだ」といった不満の声もある。

月岡氏は受験生などの心情を代弁して「自分の受験のこと以外なかなか考えられないし、考えたくもない時期の人も多いような気はしている。ただ、選挙も大事というところで、なんとか頑張って調べなきゃいけない。受験生の方は大変ですよね、本当にお察しします」と語った。

では、詳しく調べられない場合でも投票に行くべきか。“直感”での投票はアリなのか。

この問いに伊藤氏は「投票の質という話になってくると思うが、個人的な意見としては行くことをお勧めしたいと思っている」と回答した。

「1票を投じなかった場合、あなたの1票は都合の良いように受け取られる可能性が高まる。選挙に勝った側は『白紙委任』と受け取るし、選挙であまり支持を広げられなかった側は『政治不信が進んでいるから投票率が下がった』とするだろう。1票が必ずしも思った通りの結果にはならないものだが、それでも自分の意思の方向性だけでも示すことは意義があると思う。」（伊藤氏）

（『わたしとニュース』より）