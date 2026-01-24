タレントでデザイナーの篠原ともえ（46）が23日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。

篠原は「コスメはお気に入りを長く愛用する派です」とコメントし、近影を公開した。

篠原は白いトップスに白いロングスカートを着用。透明感あふれる大人の装いを見せている。

この投稿にフォロワーからは「理想的な年の重ね方が羨ましいです」「あの頃は別人だ」「ほんと素敵な女性になりましたね」とコメントが寄せられている。

篠原は95年7月、電気グルーヴ石野卓球（51）のプロデュースで「篠原ともえ＋石野卓球」名義のシングル「チャイム」で歌手デビュー。CD「クルクルミラクル」「ウルトラリラックス」がスマッシュヒットして、フジテレビ系音楽バラエティー「LOVELOVEあいしてる」のゲスト楽屋直撃企画「篠原ともえのプリプリプリティ!!」で人気を集めた。また、前髪パッツンのお団子頭にカラフルな衣装でランドセルを背負った個性的なファッションが「シノラー」ブームを巻き起こした。

その後は文化女子短大服装学科に進んで、近年はデザイナーやアーティストとしても活躍。松任谷由実や嵐の衣装などを手がけていた。