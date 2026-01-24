レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。着物姿を投稿した。

「着物は見る箇所によって色味や柄が全く違うことが多いから1着で色んな表情を楽しめるということです 毎年のように着付けして頂いてるのに今更気づきました」とつづり、今年初の撮影会の様子を報告。「今年はちょっと派手めにしてみたよ」と色鮮やかな花柄の着物ショットを公開した。

また、別の投稿では「かわいくしたいけど、ゆるっとしてる日にはセットアップが楽ちん フードがガバッとしててかわいい」とキャメル色の超ミニスカートコーデで脚線美を披露したオフショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「完璧。美しい。セクシー」「めっちゃ綺麗」「あでやかでキレイ」「似合ってる」「あっぱれ」「才色兼備」「こんなべっぴん見たことない」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、現場を支える様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。血液型A。