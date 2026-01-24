アブラと一緒に燃やしてCO2削減も！ 水素“混焼”エンジンにしたワケ

日本財団が推進する「ゼロエミッション船プロジェクト」の一環として開発が行われていた国内初の水素混焼エンジン搭載タグボート「天歐（てんおう）」が2026年1月14日、関係者などに公開されました。同船の開発に参画しているジャパンハイドロの神原満夫社長は「ゼロエミッション船の建造に加えて、洋上の水素供給インフラの普及も重要なピースだ」と述べ、バンカリングバージやフェリーなど水素燃料の普及拡大に取り組んでいくことを強調しています。

【マジで!?】これが「浮かぶ水素ステーション」「水素フェリー」です！

「天歐」は4400 馬力級のタグボートとして、2025年10月に竣工しました。総トン数は287トンで、全長は約38m。速力は14.3 ノット、曳航力は前進56トン、後進50.4トンです。

同船の最大の特長は、従来のタグボートと同等の運航性能を確保した水素燃料タグボートであること。水素混焼エンジンと大容量の高圧水素ガス貯蔵・供給システムを搭載しており、重油（A重油）に水素を混ぜて燃やすことにより、化石燃料だけを使用するタグボートと比べてCO2（二酸化炭素）排出量を約60%、削減することができます。

開発は常石グループ傘下の神原汽船、ツネイシクラフト&ファシリティーズとベルギー海運大手CMBグループによる合弁会社であるジャパンハイドロを代表としたコンソーシアムが手掛け、常石造船常石工場（広島県福山市）で建造が行われました。

主機には、CMBテックとエンジンメーカーのアングロ・ベルギー・コーポレーション（ABC）が共同で設立した合弁会社「BeHydro」のV型12気筒 4ストローク水素混焼エンジン「12DZD H2」が採用されました。同エンジンは水素混焼だけでなく、従来燃料のみを使用した運転も可能で、水素燃料が不足した場合でもオペレーションを止めることなく運航を続けられます。

また、報道公開に先立つ2025年12月24日には、バイオディーゼル燃料と水素の混焼による、GHG（温室効果ガス）を排出しないゼロエミッション航行に、「天歐」は世界で初めて成功しています。

日本財団の海野光行常務理事は「港湾物流を支えるタグボートでゼロカーボン航行を実現したということは、最もCO2 削減が難しいと言われている港の現場における脱炭素化に道を開く画期的なこと」と高く評価しました。

「カーボンニュートラルポートを実現するためには、全国で400隻あるタグボートをいかに変えていくかが大きな課題。『天歐』でその先陣を切ることができればと思っている」（日本財団 海野理事）

次なる一手は「洋上の水素ステーション」

さらに日本財団とジャパンハイドロなどは「天歐」に続くプロジェクトとして、水素専焼エンジンを搭載したフェリーや浮体式の洋上水素ステーションの開発にも取り組んでいます。特に洋上水素ステーションは、今回の水素混焼タグと密接に関係しています。



甲板にはおびただしい数の水素シリンダーが（深水千翔撮影）



海野常務は「課題となっているのは、船舶へどのような形で燃料を供給するのかという点だ」と話します。

洋上水素ステーションは水素燃料の供給に必要な圧縮機や制御ユニットなどを載せたバージ（台船）で、陸上の設備に代わって水素燃料船へのバンカリング（燃料供給）を行います。ただ、このバンカリングバージは自走できないため、目的地へ移動するためにはタグボートが必要です。

「この洋上水素ステーションの曳航に使うタグボートを最初からゼロエミッション船にするというのはあまり考えていなかった。しかし、それでは港湾のゼロエミ化という観点では不十分だろうということになった」（海野常務）

神原社長は「バージ型にすることによって、洋上に設置すればそこが水素の供給拠点となり得る」と洋上水素ステーションの実用化に向けて意気込みます。

「例えば横浜の大黒埠頭は自動車船用のバースだったが、今はクルーズ船がとまるようになっている。他の港でも、今の運用から変更されることは十分に考えられるだろう。そういった中でバンガリング設備を陸上に設置してしまうと多額の費用がかかる」と神原社長は指摘します。

「タグボートや旅客船へ水素燃料を充填する場所にバージを置き、そこへ水素（を運搬する）トレーラーを持ってきて移し替えるという用途が、導入インフラの中で一番ハードルが低いと思っている」（同）

「究極のクリーン船」水素専焼フェリーも

そして、旅客の乗船を前提にした水素専焼エンジン搭載カーフェリーも、2026年度の竣工を予定。同船の建造ヤードは常石造船で、船体サイズは全長65m。水素専焼タイプ直列6気筒エンジン3基が採用される見込みです。



日本財団の海野常務理事（左）とジャパンハイドロの神原社長（深水千翔撮影）



神原社長は、世界で初めて水素混焼エンジンを搭載した小型旅客船「ハイドロびんご（Hydro BINGO）」を東京港や横浜港などで運航した経験を踏まえ、「ゼロエミッション船にするのであれば、一般の方々に乗っていただき、次世代燃料の水素について、見識を持っていただこうと考えた」と話します。

「タグボートと同じように混焼という選択肢もあったが、フェリーであれば同じ海域を往復し、同じ港に戻ってくる。水素燃料導入のボトルネックになっている航続距離の問題という点を鑑みると、比較的航続距離の短い航路も瀬戸内を中心にあるため、そういったところで実用化の可能性があるのではないか」（神原社長）

究極のクリーンエネルギーとして期待されている水素。船と港という分野から大きな需要を作り出すための試みが始まっています。