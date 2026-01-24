強い冬型の気圧配置の影響で、24日夜遅くにかけて、庄内と置賜では大雪となる所がある見込みです。山形地方気象台では、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒するよう呼びかけています。

午前８時現在の県内の積雪は大蔵村肘折222センチ、西川町大井沢186センチ、小国129センチ、尾花沢107センチ、新庄92センチ、米沢69センチ、山形9センチとなっています。また酒田は23センチと平年のおよそ2倍の積雪となっています。

庄内空港では午前8時15分発と10時発の羽田行きの２便が欠航を決めています。

気象台によりますと、25日にかけて東北地方の上空約5000メートルに氷点下39度以下の強い寒気が断続的に流れ込み、庄内と置賜では大雪になる所がある見込みです。庄内と置賜では短時間に積雪が強まるおそれもあるということです。村山と最上でも発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合は、警報級の大雪となる可能性があるということです。

雪の予想です。24日午前6時から25日午前6時までの予想24時間降雪量は多い所で、県内の山沿い70センチ、置賜と庄内の平地で60センチ、村山と最上の平地で40センチです。その後も雪は降り続き、26日午前６時までの予想24時間降雪量は多い所で、県内の山沿い50センチ、平地で30センチです。

気象台では24日は短時間の強い降雪で積雪が急に増加するおそれがあり、庄内と置賜では24日夜遅くにかけ、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意するよう呼びかけています。その後も山形県内は25日にかけて大雪に注意・警戒が必要です。