輪島市町野町の仮設商店街。

老舗の味が復活する一方で、いまだ再開できない店舗もあるという奥能登のなりわい再建の現状とは？

「藤六オープンしまーす」という声が響く中、集まった住民は「おめでとう！」と暖かい拍手を送りました。開店を迎えたのは、輪島市町野町にオープンした弁当店です。

男性客「いや、もう最高ですよー。もう、待ってました！」

住民たちが待ち望んだ店があるのは、町野町の中心部に作られた仮設商店街「まちのテラス」です。

2025年11月末、完成前のまちのテラスに、2つの店舗の店主たちがボランティアの助けを借りて機材などを搬入していました。

いずれも創業100年を超える老舗の店主たちです。

奥野百貨店 奥野宏さん「私も70歳になるし、諦めてたんだけど、ボランティアの方たちが来てくれて『生きている今やれることをやっていきましょう』と言われて、そしたらボランティア団体が作業をやっている間に『もしかしたらお店もできるかも分からない、やれるかも分からないな』っていう感じで再開しようと思った」

奥野さんを後押ししてくれたのが、町野町に拠点を置いてボランティア活動を続ける災害NPO結です。

災害NPO結 前原土武代表「やっぱりまだまだ被災地の方々だけでは厳しい現実が多分あると思います。仮設の商店街に入るのもスタートする店主たちを私たちがどう応援できるかって。もちろん、最終的に皆さんの力でいくので、それを後押しできることがもしかしたら外から入ってきた私たちの役目かなと思ってます」

軽トラックに積んだ冷蔵庫を運び込んでいたのは町野町で旅館を営んでいた本谷正希さん（52）。

本谷さんが営んでいた旅館「いろり庵 藤六」は、地震で建物が全壊となりました。

被災後は金沢で災害支援関係の仕事などを行っていましたが、仮設商店街の話を聞き、弁当店としてふるさとでの再出発を決めました。

藤六 本谷正希さん「仮設商店街はやっとって感じですね。結構時間かかったんで、みんなにお待たせして申し訳ない気持ちでいっぱいです」

能登半島地震から約2年。町野町でのなりわい再建が大きな一歩を踏み出します。

12月12日、4店舗が入るまちのテラスの先陣を切ってオープンしたのが、奥野百貨店でした。開店と同時に待ちかねた住民が訪れ、岩盤浴などを体験しました。

女性客「輪島市街地へ行くより近いし、宇出津行くよりも近いし、近くにお店があった方が大変便利」

奥野百貨店 奥野宏社長「ものすごくうれしい。感謝しかない。これから私の思いは120歳までピンピンコロリの人たちいっぱい作りたいと思っておりますんで」

地震と豪雨の二重災害に見舞われた町野町に希望の光を灯した仮設商店街。本谷さんの弁当店・藤六のオープンは、その2週間後のことでした。

12月25日のオープン当日、長男の日々生君（９）と妻・未央さんの友人も手伝い、朝8時から3種類の弁当と6種類の総菜を作ります。能登産の野菜など、地物の食材にこだわったふるさとの味です。

藤六 本谷正希さん「（Q.久しぶりにこうやって料理の仕事に携われてどうですか？）もう、何が何だか、何をすれば良いのか分からない（笑）」

妻・未央さん「やってたことをできるっていうのは当たり前ではないので、それがまたできるっていうのが嬉しいです」

長男・日々生くん「また店を再開できて嬉しいです。たくさんお客さんに来ていただく広域に人気なお店になってほしい」

店の前には大勢の客が集まります。

そして、午前11時。「藤六オープンしまーす」という日々生君の掛け声と共に店がスタートしました。

次々と老舗の味を求めて注文の声が相次ぎます。

女性客「忙しい時あるじゃん？ うちで。帰りちょっと遅くなった時とか、駆け込んだら助けてもらえるかな。楽しみにして待ってたの」

「人の顔も見られるしね。嬉しいです。」

用意した40個の弁当はわずか20分で完売。

急遽、追加の弁当を作り、初日は、100個の弁当を完売させました。

藤六 本谷正希さん「久しぶりに見た顔も結構あって、嬉しかったです。来てくれて。うちだけじゃなくて、他にもやってる人たちもみんな一緒に繁栄していければなって思います」

仮設商店街はなりわいの再建とともに地域のつながりも再建します。

和菓子店でも。

女性客「𠮷野屋さんで水羊羹買ってんけど、やっぱり涙出た」

𠮷野屋 吉野博司社長「2年ぶりということで、緊張感もあり、プレッシャーもあり、あっという間に一日が過ぎたという感じ。」

一方、まちのテラスに入る4店舗のうち、1店舗だけが今も開店できずにいます。

輪島市大野町のベーグル店です。

こめとわとベーグル 山下祐介店長「一番大きな被害というのは、ちょうどこの床見てもらえれば分かるんですけど、地割れということで、もう割れてしまっていて、ここ見てもらうとすき間ができているように、建物がここを境目にして折れてるような、そういった被害が少し出ている」

店が全壊となった山下さんは、カフェスペースの前を通る市道の工事が3年後までかかることから自宅のある町野町での店舗再開を決めました。

他の店舗と足並みを揃えてオープンさせたいという気持ちはありましたが…。

こめとわとベーグル 山下祐介店長「冷凍と冷蔵庫が下についてるんですけど、もう歪んでしまっていたり、ここもこう扉が実はもうズレていて、もう冷蔵とか冷凍の機能を担保できないっていう風に言われていて、こういった物は買い替え」

ネックとなったのは、4台以上を買い替えなければいけないという機材の購入費用でした。

こめとわとベーグル 山下祐介店長「1台数百万するような機械もありますんで、なかなかその支払い、今の状況ですぐ簡単に払えるものではないので、その融資の目途がたってからじゃないと支払いができないですから、そこで今ちょっと購入の手続きが少し止まってるっていう形」

こめとわとベーグルは、今年度中のオープンを目指しているということです。

奥能登の仮設商店街でのなりわい再建は、それぞれのスピードで前に進んでいます。