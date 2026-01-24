◇冬季Xゲーム第1日（2026年1月23日 米コロラド州アスペン）

スノーボード女子ハーフパイプが行われ、2月のミラノ・コルティナ五輪代表で16歳の清水さら（TOKIOインカラミ）が95・33点で初優勝を果たした。2位には92・00点で同じく五輪代表の工藤璃星（TOKIOインカラミ）が入り、日本勢がワンツーフィニッシュ。22年北京五輪銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）が83・00点で4位、大橋空奈（グローバルスノーデザイン）は81・00点で5位だった。

昨年3月の世界選手権で2位に入りながら、その後はケガ続きで今月のW杯第5戦で10カ月ぶりの復帰を果たしたばかりの清水が、完全復活を印象付けた。試技3回のベストスコアで争う1回目は4番手にとどまったものの、2回目の最初のトリックで女子では最高難度のフロントサイド・ダブルコーク（DC）1080（斜め軸に縦2回転、横3回転技）をクリーンに着地。W杯では2度とも転倒した大技を決めると、その後のルーティンも完遂し、滑り終えた瞬間に思わずガッツポーズを繰り出した。

同じく2回目の試技で工藤が92・00点を出してトップに立っていたが、さらに上回るスコアで1位に浮上。最終3回目はスコアを伸ばせなかったが、そのまま逃げ切った。

清水は滋賀県大津市出身の16歳。工藤、大橋とは同学年で、小学生時代から切磋琢磨しながらトップに上り詰めた。W杯には昨季デビューし、2戦目で早くも初優勝。五輪連覇中のクロイ・キム（米国）、今季W杯3連勝の崔ガオン（韓国）ら海外のトップ・オブ・トップは出場していなかったが、五輪前最後の実戦を最高の形で締めくくった。