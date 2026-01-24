鈴木福、“血まみれ”メイク姿に驚きの声「めちゃくちゃビビった」「リアル」
【モデルプレス＝2026/01/24】俳優・鈴木福が1月23日、自身のInstagramを更新。血まみれメイク姿を公開し、話題となっている。
【写真】21歳子役出身俳優「めちゃくちゃビビった」“血まみれ”姿
鈴木は「映画『ヒグマ‼︎』本日公開！！」とつづり、自身が主演した映画の公開を報告。劇中の姿と思われる、顔中に血まみれメイクをほどこし、耳にはガーゼを当てている姿を披露した。
この投稿に「血まみれでもカッコいい」「リアル」「めちゃくちゃビビった」「応援してます」「早く見に行きたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
