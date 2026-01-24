新潟県では、２５日昼前にかけて大雪による交通障害に警戒が必要です。



新潟地方気象台によりますと、新潟県では２５日にかけて山沿いだけでなく平地でも大雪となるでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。



予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

◆雪の予想

・２５日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

下越 平地 ４０センチ

下越 山沿い ５０センチ

中越 平地 ５０センチ

中越 山沿い ８０センチ

上越 平地 ４０センチ

上越 山沿い ８０センチ

佐渡 ３０センチ





新潟県では、２５日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結に注意してください。また、２５日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。