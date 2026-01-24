ナイキジャパンのイベントに出演

ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキジャパンが開催した「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に出演。ワールドシリーズ第3戦、異例の準備となった延長18回のブルペン入りを振り返った。

山本は「投げる気はありませんでした」と言及。第2戦に先発し9回1失点で完投していただけに当然の選択ではあった。試合前の練習が終わると「軽食でお寿司を食べましたし、コーヒーを飲んだりしてました」と笑みを浮かべながら舞台裏を明かした。

第3戦は9回までに勝負を決まらず、延長にもつれ込んだことでリリーフ陣が次々と登板。山本は延長18回にブルペンで準備し、緊急登板に備えた。移動日があったとはいえ、前の試合で先発した投手がブルペンで投げるシーズン中ならあり得ない光景に球場は騒然となった。

しかしこの“光景”は現実のものになる。第6戦に先発し6回1失点の好投を見せた翌日、第7戦の9回から登板し延長11回まで投げ抜いて世界一連覇に貢献。“中0日”の登板で最高の結果を残した背景には、第3戦の準備の経験があったのかもしれない。（Full-Count編集部）