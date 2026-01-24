「敵陣で追いまわし、先制点をお膳立て」「称賛に値」数的不利でも奮闘した日本代表FWに対戦国メディアが驚嘆！退場の日本人MFには酷評「最悪」「軽率なことをしでかした」
立て続けのイエローカードで退場となっただけに、旗手怜央には対戦国メディアからも厳しい声が寄せられた。一方で、数的不利のなかで献身的だった前田大然は高く評価されている。
旗手と前田が所属するセルティックは１月22日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第７節でボローニャと対戦し、敵地で２−２と引き分けた。
試合は立ち上がりに旗手が相手GKウカシュ・スコルプスキにプレッシャーをかけると、これがパスミスを誘発。前田大然がカットし、お膳立てされた旗手ががら空きのゴールに押し込んで先制する。
だが、ハタテは31分と34分に相次いでイエローカードをもらい、退場となってしまう。残り１時間を数的不利で戦わなければいけなくなったセルティックは、追加点を奪ってハーフタイムに突入したものの、後半に２ゴールを許して逃げ切りに失敗した。
退場がターニングポイントのひとつになっただけに、旗手の評価は芳しくない。イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、及第点を下回る５点をつけている。
「最初のプレスでマエダを助け、それが先制点のプレゼントで報われた。だが、立て続けの２枚のイエローカードで、チームメイトたちにとってひどく難しい夜にしてしまった」
『TUTTOmercatoWEB』もやはり５点だ。
「スコルプスキのミスとマエダからのがら空きのゴールへのアシストという、これ以上ない偶然から試合の均衡を破った。それから30分後の４分間に最悪なところを見せてしまう。まずは無駄なイエローカードをもらうと、次にもう１枚をもらい、１時間にわたってチームを数的不利に追いやった」
『Eurosport』は4.5点とさらに厳しい採点だった。
「スコルプスキのマエダへのプレゼントを生かし、彼からのお膳立てで先制点を奪取。だが、軽率なことをしでかして退場。65分にわたってチームを数的不利に追いやった」
一方、前田にはEurosportとTUTTOmercatoWEBが７点と高い点数をつけている。
「称賛に値する試合をした。28歳は90分とアディショナルタイムのすべてを通じて戦い、１ポイント奪取に貢献した」（Eurosport）
「常にボールホルダーにプレッシャーをかけ、スコルプスキのミスを生かし、ハタテに絶好のプレゼントを演出。避けることのできたイエローカードをもらったが、チームが10人になってからはしばしば引いてスペースを埋めた」（TUTTOmercatoWEB）
Gazzetta dello Sport紙も6.5点と及第点を上回る採点だった。
「敵陣であらゆることを追いまわし、ハタテに先制点をお膳立て。苦しんだのは、マーティン・オニール監督が彼にジョナサン・ロウを追わせたときだけだった」
セルティックは８ポイントで24位と、プレーオフ圏内ぎりぎりにつけている。週末のリーグ戦はハーツとの直接対決。その後、欧州では29日の最終節ユトレヒト戦でプレーオフ進出を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン
旗手と前田が所属するセルティックは１月22日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第７節でボローニャと対戦し、敵地で２−２と引き分けた。
試合は立ち上がりに旗手が相手GKウカシュ・スコルプスキにプレッシャーをかけると、これがパスミスを誘発。前田大然がカットし、お膳立てされた旗手ががら空きのゴールに押し込んで先制する。
退場がターニングポイントのひとつになっただけに、旗手の評価は芳しくない。イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、及第点を下回る５点をつけている。
「最初のプレスでマエダを助け、それが先制点のプレゼントで報われた。だが、立て続けの２枚のイエローカードで、チームメイトたちにとってひどく難しい夜にしてしまった」
『TUTTOmercatoWEB』もやはり５点だ。
「スコルプスキのミスとマエダからのがら空きのゴールへのアシストという、これ以上ない偶然から試合の均衡を破った。それから30分後の４分間に最悪なところを見せてしまう。まずは無駄なイエローカードをもらうと、次にもう１枚をもらい、１時間にわたってチームを数的不利に追いやった」
『Eurosport』は4.5点とさらに厳しい採点だった。
「スコルプスキのマエダへのプレゼントを生かし、彼からのお膳立てで先制点を奪取。だが、軽率なことをしでかして退場。65分にわたってチームを数的不利に追いやった」
一方、前田にはEurosportとTUTTOmercatoWEBが７点と高い点数をつけている。
「称賛に値する試合をした。28歳は90分とアディショナルタイムのすべてを通じて戦い、１ポイント奪取に貢献した」（Eurosport）
「常にボールホルダーにプレッシャーをかけ、スコルプスキのミスを生かし、ハタテに絶好のプレゼントを演出。避けることのできたイエローカードをもらったが、チームが10人になってからはしばしば引いてスペースを埋めた」（TUTTOmercatoWEB）
Gazzetta dello Sport紙も6.5点と及第点を上回る採点だった。
「敵陣であらゆることを追いまわし、ハタテに先制点をお膳立て。苦しんだのは、マーティン・オニール監督が彼にジョナサン・ロウを追わせたときだけだった」
セルティックは８ポイントで24位と、プレーオフ圏内ぎりぎりにつけている。週末のリーグ戦はハーツとの直接対決。その後、欧州では29日の最終節ユトレヒト戦でプレーオフ進出を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン