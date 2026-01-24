内山信二、愛娘2人“顔出し”ショット 長女の4歳誕生日を妻が報告「えー はやーい！」「可愛すぎます」
タレントの内山信二（44）の妻で元ヘアメイクアーティストの内山琴さんが21日、自身のインスタグラムを更新。長女・絃ちゃん（いと）が4歳の誕生日を迎えたことを報告し、お祝いの席での“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「可愛すぎます」内山信二の愛娘たち“顔出し”ショット ※姉妹ショットは5〜8枚目
琴さんは「happy birthday my love 大事な大事な宝物ちゃんが4歳になりました #1月20日生まれ #4歳 #happybirthday #宝物ちゃん」とつづり、お祝いの席でバースデーケーキを前に笑顔を見せる絃ちゃんのソロショットや、次女・謡ちゃん（うた／1）とのほほ笑ましい姉妹ショットと動画をアップ。
この投稿に元レスリング選手の吉田沙保里（43）からも「いとちゃんおめでとう 大きくなったねー！」とお祝いの言葉が届いたほか、ファンからは「いとちゃんうたちゃん可愛すぎます」「うたちゃんと手繋いでるの可愛すぎ」「えー はやーい！おめでとう これからも明るくて楽しいいとちゃんでいてね！」「絃ちゃん4歳おめでとう これからもますます可愛く元気にね」「ピンクのドレスやカチューシャとってもかわいくて似合ってますよ〜」など、温かい声が多数寄せられている。
内山夫婦は2019年11月に結婚し、22年1月に長女・絃ちゃん、24年3月に次女・謡ちゃんが誕生したことを公表している。
