◇米男子ゴルフツアー アメリカンエキスプレス第2日（2026年1月23日 カリフォルニア州 ピート・ダイ・スタジアムC＝7210ヤード、ニクラウス・トーナメントC＝7147ヤード、ラキンタCC＝7060ヤード、いずれもパー72）

71位から出た久常涼（24＝SBSホールディングス）はラキンタCCで7バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算11アンダーで日本勢最高の26位に浮上した。首位と6打差。

20位から出た中島啓太（25＝フリー）はニクラウス・トーナメントCを71で回り、通算8アンダーに伸ばしたものの62位に後退した。

金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はピート・ダイ・スタジアムCを70で回り7アンダーで79位、平田憲聖（25＝ELECOM）は同コースを72で回り3アンダーで126位とともに順位を下げた。

ニクラウス・トーナメントCで60の好スコアをマークしたブレーズ・ブラウン（18＝米国）と、同コースを64で回った世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）が通算17アンダーで首位に並んだ。

プロアマ形式の4日間大会。予選ラウンドは3コースを使用し54ホールで争われ、決勝ラウンド18ホールはピート・ダイ・スタジアムCで行われる。