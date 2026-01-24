“フェアリージャパン”の愛称で親しまれる新体操日本ナショナル選抜団体チームの鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音の６選手が２３日深夜、テレビ朝日系のスポーツトークバラエティー「オフレコスポーツ」（土曜、２時４３分）に出演。チーム内の恋愛事情などを語った。

自称「スポーツ無知」という近藤千尋がＭＣを務め、スタジオにゲストを招き、ニュースや試合中継では語られることのないオフレコ話を聞き出すスポーツトークバラエティーだ。

“フェアリージャパン”は昨年８月の新体操世界選手権団体総合で同種目初の金メダルを獲得した。快挙の理由に鈴木選手はチームワークの良さを上げ、「私たち普段、（１年間で）３５０日くらい共同生活をしていて」と明かす。「家族よりも一緒にいる存在で、練習はもちろん一緒なんですけど、お風呂とか食事とか、部屋に帰ってきたら、もうずっと一緒」だという。

共同生活をしているが「ケンカしたことない」とも。鈴木選手は「ケンカは本当になくて、女の子だけなので、絶対ケンカしてるでしょって結構、周りから言われるんですけど」とケンカはないという。

近藤が「みんなが集まったら恋バナするでしょ？」と聞くと、鈴木選手は「恋バナしかしない」。実際の恋愛も「競技に影響がなかったら全然」と恋愛ＯＫだという。仲間とは「最近どうなのとか、理想を語りあったりとか」と恋バナで盛り上がっているというのだ。

さらに、近藤が「みなさん６名、みなさん恋愛されているんですか？」と聞くと、全員が「う〜ん」と口を閉ざす。田口選手が「いま現在、続けているのはゼロという感じで…」と告白した。

また、芸能人ではどんなタイプが理想かと聞かれ、なかなか話さない選手たちに、近藤が「言ったら会えるかも」と促すと、稲木選手は「私は吉沢亮くんが好き」と明かした。