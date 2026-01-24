村重杏奈、透けニットから“もちふわ”美ボディ輝く「抜群スタイル」「美しすぎて二度見した」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの村重杏奈が1月23日、自身のInstagramを更新。素肌が透けるニット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「抜群スタイル」透けニット姿
村重は「美的3月号 『冬のもちふわボディの作り方』企画にでてるよー！」とつづり、同月22日に発売された「美的」（小学館）3月号のオフショットを投稿。ピンク色の素肌が透けるニットを羽織り「村重か？！お雑煮か！？ってくらいもちふわだよ」と記した通り、美しいボディを披露している。
この投稿に「抜群スタイル」「美しすぎて二度見した」「可愛い」「女性として憧れるスタイル」「ピンクニット似合ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆村重杏奈、ヘルシーな透けニット姿公開
◆村重杏奈の投稿に反響
