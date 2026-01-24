ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが２４日に自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を発表した。

「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告し、赤ちゃんの写真をアップ。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢（あふ）れます。ありがとう。最強ママになります」と母親になった喜びをつづった。

続けて「そして、すべての助産師さんへ。心からお礼を言いたいです。皆さんがいなければ出産を乗り超えることはできませんでした。陣痛とんでもなかった。深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！今回お世話になった方々をはじめ全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」と感謝を記した。

「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます。でも落ち着いたらどこかで私の体験を話せたらいいな。長くなりましたが新米ママ頑張ります」と意気込み、「自分は結構タフだと思っていたけれど比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！えいえいおーーー」とつづった。

２０１９年に入局した近藤アナは２４年１０月、「土曜朝６時 木梨の会。」で一般男性と結婚したことを発表。２５年１１月に木曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」で妊娠を報告し、同２６日から産休に入った。