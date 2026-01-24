サクラが浮上するためにはこの男の復調が欠かせない。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）がトップを獲得。美女ライバルから一発跳満をゲットし個人5勝目を飾った。

【映像】堀、美女ライバルから一発跳満ゲットの瞬間

この対局は起家からBEAST X・中田花奈（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、堀、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びでスタート。東1局1本場では堀が先制リーチで仕掛けるも、勝又がヤミテンで構える。すると勝又は待ち牌の三万をツモアガリ、8000点（＋300点、供託2000点）を加点して、1試合目に出場した永井孝典（最高位戦）との同日連勝に向け好発進した。

東2局では中田がリーチを宣言する中、堀も追っかけリーチ。中田が堀の待ち牌である五万を一発で掴み堀がロンアガリ。跳満・12000点（供託1000点）を放銃した。さらに堀は東4局1本場で4000点（＋300点、供託1000点）をツモってトップ目に立った。南1局では勝又、高宮がリーチ宣告する中、堀がヤミテンで構え、勝又から3900点（供託2000点）を仕留めた。その後、堀はトップを譲ることなく、個人5勝目を飾った。

チームポイント的にもなんとか1着が欲しかったサクラナイツ。期待に応えた堀はトップを獲得した件について聞かれると「うれしいです」と“堀定番”の一言。

1試合目に出場した“堀渋コンビ”の相棒である渋川難波（最高位戦）は役満・四暗刻をテンパイしたが成就ならず。この件について堀は「今日は1戦目、難波ちゃんが16000オールを柄にもなくアガるんじゃないかと、ワクワクしてたんですけど、喰い流れていって…すごい悔しい1戦目だったのでなんとかトップが欲しかったんです」とコメント。

その上で「まだポイントはマイナスなんですけど、1回トップ取れてホッとしています。まだマイナスはマイナスなんですけど、まだ試合数は残っているので、みんなで取り返していきますので、引き続き、応援をよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）3万7900点/＋57.9

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）2万6000点/＋6.0

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）1万8300点/▲21.7

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）1万7800点/▲42.2

【1月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋951.1（84/120）

2位 BEAST X ＋392.4（86/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋309.8（84/120）

4位 TEAM雷電 ＋80.6（84/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋55.0（84/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲34.9（84/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲132.9（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲337.3（84/120）

9位 EARTH JETS ▲503.0（84/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲780.8（88/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）