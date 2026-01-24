ここぞの場面で発揮された豪運は、元スーパーアイドルが磨いてきた生命力だ。元AKB48の大家志津香が敗者復活戦で勝利。劣勢からレア役・スリーカードを成立させる逆転劇で、視聴者を大いに沸かせた。

【映像】勝率17%からまくった！ 元AKB48アイドルの大逆転劇

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第6回が1月17日に放送。

8人で競われ、1人の復活者を決める戦いも最終盤。大家は8万3200点、対する嶋佐和也（ニューヨーク）は7万6800点と差は拮抗。ここで大家はダイヤとスペードの「Q3」という手でオールイン。嶋佐もクラブとハートの「K5」で同じくオールインを宣言した。「テキーラください！」と勝負を前に景気を付けようとする嶋佐。大家は嶋佐のカードを見ると「これは勝ちたい！」と立ち上がって大興奮。

最初の3枚はハートの「K」にクラブの「Q」、そしてハートの「2」。両者にペアが成立し、嶋佐が勝率83％と大きく有利な状況となった。「オッケー！」と高ぶる嶋佐に、大家は手を合わせて「3、Q！」と念仏のように口にする。

そして次にめくられたターンカードは、大家にスリーカードが成立するハートの「Q」。大家は目を見開き、嶋佐は「マジ！？」と呆然。別室の観戦者も「おおお！」と騒然。嶋佐の逆転の可能性を探る「ハートとキング？」「『5』もある」と声が上がり、大きな盛り上がりを見せる。

「大丈夫、大丈夫」と呟く大家に、パニック状態でスタジオを歩き回る嶋佐。最後のカードはクラブの「8」で、スリーカードを完成させた大家が大逆転勝利。大家は「勝った」と顔を覆い大喜び。視聴者も「しーちゃんおめでとう」「強かった」「嶋佐が本当に勝っちゃうかと思ったw」などと祝福の声を上げた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）