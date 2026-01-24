芳根京子、仕事をする上で意識している“マイルール”明かす「言い合える関係って素敵だなと思う」

ディズニー&ピクサーが新たに贈る、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた3月13日劇場公開の映画『私がビーバーになる時』。世界中が本作の公開を待ち望む中、1月21日に新宿サザンテラスにて、主人公で動物好きの大学生メイベル役の声優発表イベントが開催。会場に用意されたステージ上の壁を突き破る驚きの演出で日本版声優に決定した俳優の芳根京子が登場すると、会場に集まったファンからは大歓声と大きな拍手が沸き起こり、大盛況のイベントとなった。

【写真】監督作のイラストを手にニッコリ笑顔を見せる様子

「もしも動物の世界に入れたら」という新たな「もしもの世界」が舞台となっている『私がビーバーになる時』。驚きと笑いに満ちた本作さながら、芳根が大きな壁を突き破りはちゃめちゃに登場すると、会場は大きな拍手と大歓声に包まれた。ビーバーは森の水辺にダムを作り生態系を生み出す森の建築家と言われており、突き破った壁に書かれた『○○がビーバーになる時』という文字を『私がビーバーになる時』にトントンと直す可愛らしいビーバー隊が現れ会場からは笑いが溢れた。

オーディションに合格し、見事ピクサー声優の仲間入りを果たしたことについて芳根は、「声優に決まったと聞いた時はただただ嬉しくて、オーディションの合否が出るまですごいどきどきしました。たまたまイタリアのヴェネチアで船を乗る順番待ちをしている時に合格と聞いて『やったー！！』って大きな声を出してしまうくらい嬉しかったです。仲の良い生田絵梨花さんが『ウィッシュ』の声優をされていたので、生田さんの歌声からパワーをもらっていました！」と喜びに溢れた笑顔を見せた。

今作で芳根が演じるのは、見た目はもふもふビーバー、中身は大学生の主人公メイベル。メイベルの魅力について、「メイベルはおばあちゃんとの思い出の森を守るために奮闘する一生懸命で真っすぐで活発な大学生の女の子です」と力説し、本作を楽しみにしている日本のファンに向けては、「メイベルがビーバーになって潜入する動物の世界は人間の常識が覆されるはちゃめちゃでとんでもない世界です。動物の世界のルールとか奇想天外な行動をする動物たちにたくさん笑ってほしいですし、スクリーンでもふもふを堪能してほしいです！」とコメントを贈った。

メイベルと同じく動物が大好きだという芳根は、もしも動物ロボットに意識を転送できたら？と聞かれると、「フェレットを飼っているのですが、5年一緒にいるけれどいまだに体が長いなと思うんです。フェレットになってどれくらい体が長いのか体験してみたい！」と可愛らしく回答。さらに、「家では、おばあちゃんで目が見えない猫ちゃんに、フェレットがぶつかって驚くという日常が繰り広げられています！」と動物愛に溢れたはちゃめちゃエピソードを披露した。

また、本作には、食べたいときはガマンしてはいけない、仲間の名前を忘れてはいけない、絶対に人間を信じてはいけないという動物の世界のルールが描かれる。マイルールについて聞かれた芳根は、「意識して“ありがとう”という言葉を使うよう日々心掛けています。自分一人ではできない仕事ですし、ありがとうって言い合える関係って素敵だなと思うので、自分からその空気を作れるよう意識しています」と明かした。

本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない「頭の中の世界」を描き、第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞、昨年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。スタジオジブリの名作である高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態を徹底的に調査し本作を制作したが、イベントではダニエル・チョン監督から芳根へサプライズメッセージの映像が到着。

「メイベルの声を演じてくれてありがとう！吹き替えを聞いたけど君の声には茶目っ気があって熱意も感じられて素晴らしかったよ！会えるのを楽しみにしてるよ！」という言葉に、芳根は感極まった様子。さらに、監督から、ビーバーになった芳根を直筆で描いたイラストもサプライズでプレゼントされると、「とても嬉しいです！家の一番良い所に飾ってビーバーとしての意識を高めていきたいと思います！」と喜びを爆発させた。

そして、改めて本作を楽しみにしているファンに向けて、芳根は、「本作はたくさんの動物が出てきて、もしかしたら森の中でこんな会話があるかもとわくわくします。動物の世界では人間の常識が通じなくてとんでもないことが起きますが、だからこそどの世代の方にも笑って楽しんで頂けると思うので、この春は劇場でもふもふして頂けたらと思います！」とメッセージを贈り、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。