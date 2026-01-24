強い寒気の影響で新潟県内は広く雪が降り、所々で降雪が強まってます。長岡市では24日(土)午前9時に100cmの積雪を観測。今シーズン初めて積雪が1mに達しました。



また、上越市高田でも1mを超える雪が積もり、平地でも大雪になっているところがあります。



◆24日(土)午前9時時点の積雪

魚沼市守門 248cm

魚沼市小出 188cm

十日町市 183cm

上越市安塚 147cm

津南町 134cm

阿賀町津川 108cm

上越市高田 102cm

関川村下関 90cm

糸魚川市能生 87cm

妙高市関山 82cm

湯沢町 79cm

柏崎市 66cm

新潟市東区松浜 13cm

新潟市中央区 9cm

新潟市秋葉区 9cm

佐渡市相川 7cm



強い冬型の気圧配置は25日(日)ごろにかけて続き、山沿いだけでなく平地でも大雪が続くでしょう。とくに25日(日)昼前にかけては、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。また、電線への着雪やなだれ・路面の凍結にも注意をしてください。



≪25日(日)午前6時までに予想される24時間降雪量≫

上越 平地 40cm

上越 山沿い 80cm

中越 平地 50cm

中越 山沿い 80cm

下越 平地 40cm

下越 山沿い 50cm

佐渡 30cm



◆その後、26日(月)午前6時までの24時間予想降雪量

上越：平地20cm ／ 山沿い50cm

中越：平地20cm ／ 山沿い50cm

下越：平地10cm ／ 山沿い30cm

佐渡：10cm