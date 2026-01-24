【大雪警戒】今シーズン初の長岡市で積雪1mに、25日まで大雪に注意・警戒【新潟】
強い寒気の影響で新潟県内は広く雪が降り、所々で降雪が強まってます。長岡市では24日(土)午前9時に100cmの積雪を観測。今シーズン初めて積雪が1mに達しました。
また、上越市高田でも1mを超える雪が積もり、平地でも大雪になっているところがあります。
◆24日(土)午前9時時点の積雪
魚沼市守門 248cm
魚沼市小出 188cm
十日町市 183cm
上越市安塚 147cm
津南町 134cm
阿賀町津川 108cm
上越市高田 102cm
関川村下関 90cm
糸魚川市能生 87cm
妙高市関山 82cm
湯沢町 79cm
柏崎市 66cm
新潟市東区松浜 13cm
新潟市中央区 9cm
新潟市秋葉区 9cm
佐渡市相川 7cm
強い冬型の気圧配置は25日(日)ごろにかけて続き、山沿いだけでなく平地でも大雪が続くでしょう。とくに25日(日)昼前にかけては、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。また、電線への着雪やなだれ・路面の凍結にも注意をしてください。
≪25日(日)午前6時までに予想される24時間降雪量≫
上越 平地 40cm
上越 山沿い 80cm
中越 平地 50cm
中越 山沿い 80cm
下越 平地 40cm
下越 山沿い 50cm
佐渡 30cm
◆その後、26日(月)午前6時までの24時間予想降雪量
上越：平地20cm ／ 山沿い50cm
中越：平地20cm ／ 山沿い50cm
下越：平地10cm ／ 山沿い30cm
佐渡：10cm
