絢香、“家族との時間”プライベートショット公開！ 娘たちの姿に「2人とも大きくなったね〜」の声
シンガーソングライターの絢香さんは1月23日、自身のInstagramを更新。娘たちの姿を披露しました。
また、「心の波が穏やかな時期も絶対に必要 もうすぐ楽曲制作スタート」と、これから始まる楽曲制作への意気込みを明かしています。
ファンからは、「かなりご無沙汰で！」「家族との時間は癒しだよね」「ゆっくり家族との時間も取れて休めてて良かった〜」「しっかり充電して20周年万全でみんなでお祝いしましょう！」「美しい景色にほっこりしました」「絶景です」「手作りあんこいいですね！」「2人とも大きくなったね〜」と、絶賛の声が集まりました。
「手作りあんこいいですね！」絢香さんは「パワー充電の日々」とつづり、3枚のプライベートショットを投稿。「家族との時間」と説明した1枚目には、2人の娘たちが波打ち際で遊ぶ後ろ姿が収められています。ほかの写真は、「手作りあんこ(炊飯器で簡単)」「美しい空」と説明しました。
新年のあいさつを投稿自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している絢香さん。1日の投稿では「今年もよろしくお願いします」とつづり、イチゴのアフターヌーンティーを楽しむ様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)