ライアン・クーグラー監督、マイケル・B・ジョーダン主演『罪人たち』が、2026年（第98回）にて、史上最多となる16部門ノミネートを果たした。ジョーダンがに向けて、記録的ノミネートへの心境を明かしている。

『ブラックパンサー』シリーズのクーグラーとジョーダンが再タッグを組んだ『罪人たち』は1930年代のミシシッピ州の田舎町を舞台に、双子のスモークとスタック（ジョーダンが一人二役）が、吸血鬼たちとの闘いに巻き込まれる物語。前例のない異色作は全米で大ヒットを博した後、日本でも2025年6月より緊急劇場公開となった。

本国では早い段階でアカデミー賞候補と話題を集めていた。蓋を開ければ、作品賞、主演男優賞を始めとする歴史的16部門ノミネート。これまでの最多記録「イヴの総て」（1950）「タイタニック」（1997）「ラ・ラ・ランド」（2016）の14部門を上回ることとなった。

自身もキャリア初となるアカデミー賞ノミネートとなったジョーダンは「この業界に長年携わってきました。アカデミー賞や他の俳優たち、そして生涯にわたり憧れ、刺激を受けてきた映画製作者たちを見続け、尊敬してきました。そうした会話や、仲間の中にいられることには、団結するような感覚があります」と語る。

史上最多ノミネートと知ったときの気持ちを尋ねられると、「正直、まだ消化しきれないです。これら全ての要素が注目され、認められ、ノミネートという形で称えられるなんて、今の僕には言葉で表すのが本当に難しいんです」と興奮冷めやらぬ様子。

『罪人たち』はあえてジャンル分けするとすればホラー、スリラーに区別されるかもしれないが、歴史映画や風刺映画、そして音楽映画としての側面もある。また「ヴァンパイアもの」では説明しきれない多様なテーマを描く、奥深い作品にもなっている。

自らの主演男優賞ノミネートとともに、共演のウンミ・モサク、デルロイ・リンドーがそれぞれ助演女優賞、助演男優賞にノミネートされたことも、ジョーダンはこの上なく嬉しいと大喜びしている。

コロナ禍から停滞していた劇場での映画鑑賞についても「アーティストたちに機会とチャンスと空間と支援が与えられたら、人々を映画館に引き戻すような映画体験を提供できる」と言及し、「その動きの一端を担い、貢献に加われることは、本当に素晴らしいことです」とコメント。クーグラーのビジョンを支持し、共に大きな賭けに出てくれたプロデューサー陣やワーナー・ブラザーズにも謝辞を述べている。

2026年（第98回）アカデミー賞発表は日本時間3月16日朝9時より。ノミネート作品の一覧は。

