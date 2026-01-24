ジェイソン・ステイサム主演、必殺仕事人アクション映画『ビーキーパー』の続編『ビーキーパー2（The Beekeeper 2）』が、2027年1月15日に米国公開されることが明らかとなった。米が報じている。

前作『ビーキーパー』も、同じくアメリカでマーティン・ルーサー・キング・Jrの祝日にあたる2024年1月12日に公開され、製作費4,000万ドルに対して全世界興行収入1億6,260万ドルのヒットを記録。Rotten Tomatoesでは92%のホット認定を獲得するなど、商業的にも批評的にも成功を収めた。

同日はユニバーサルとブラムハウスによるタイトル不明のイベント映画、さらにパラマウントによるジーナ・プリンス＝バイスウッド監督の『Children of Blood and Bone（原題）』も公開予定となっており、興行競争が予想される。

『ビーキーパー』はアメリカの片田舎で養蜂家（ビーキーパー）として隠遁生活を送るアダム・クレイが、恩人である老婦人をフィッシング詐欺で騙した詐欺集団を可及的速やかに殲滅するリベンジアクション映画。

続編でもステイサムが主演で復帰するほか、「ダンフォース・エンタープライズ」の警備主任ウォレス・ウエストワイルド役でジェレミー・アイアンズ、FBI捜査官ヴェローナ・パーカー役でエミー・レイヴァー＝ランプマン、ヴェローナの相棒マット・ワイリー役でボビー・デナリ、米国大統領ジェシカ・ダンフォース役でジェマ・レッドグレイヴが続投する。

として、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズで知られるポム・クレメンティエフ、ドラマ「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」などのアダム・コープランド、『ソルト』（2010）などのヤラ・シャヒディが参戦する。

監督は前作のデヴィッド・エアーから、『Mr.ノーバディ2』（20255）でメガホンをとったインドネシア出身のティモ・ジャヤントにバトンタッチ。脚本を手がけるのは、『リベリオン』（2002）『ウルトラヴァイオレット』（2006）などのカート・ウィマーが手がける。

また、ステイサムは自身の製作会社Punch Palace Productionsを通してプロデューサーも兼任。ウィマーと、Longshot Productionsのクリス・ロングも名を連ねる。

『ビーキーパー2（The Beekeeper 2）』は2027年1月15日に米国公開予定。

