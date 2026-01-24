「当たり前のように感じて意外と大きい組織なので難しい」

ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキ原宿店でトークショーを行った。MCには元日本ハムの杉谷拳士氏が務めた。ドジャースに加入して2年で2連覇。入団して驚いたことを明かした。

今回のトークショーのテーマは「勝利とは、結果ではなく“選択”である」。リリースでは「日々『勝利』につながる行動を“選択”し続けてきた彼の思考のプロセスやマインドセットを紐解き、未来のアスリートたちに、明日からの一歩を踏み出すための『勝利への選択肢』を提示する」とイベント概要を説明した。

ドジャース入団で2連覇。「やっぱり素晴らしいチームだな」と振り返った。そんな中で、驚いたことを明かした。「選手が勝つためなら本当になんでもしますし。当たり前のように感じて意外と大きい組織なので難しいじゃないですか。その凄さを感じました」と振り返った。

山本はメジャー2年目の2025年シーズンに開幕投手を務め、レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99。4月と9月に月間最優秀投手を受賞し、サイ・ヤング賞投票では最終候補3人入りを果たした。ポストシーズンでは2完投を含む5勝1敗、防御率1.45と躍動。ワールドシリーズでは3勝を挙げ、シリーズMVPを獲得した。（Full-Count編集部）