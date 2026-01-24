ミスド×GODIVA『トリオハート ショコラ&プラリネ』を期間限定発売【ネットオーダー限定】

ミスタードーナツは、Mister Donut×GODIVAシリーズから、ミスタードーナツ55周年記念商品『トリオハート ショコラ&プラリネ』をミスドネットオーダー予約注文限定で発売する。

販売期間は、2月4日〜2月28日まで。受取日前日までの予約が必須で、予約は1月22日から受付中。

【商品画像はこちら】ショコラドーナツ生地にプラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ね、3種のハートチュロをトッピング

◆『トリオハート ショコラ&プラリネ』

テイクアウト専用 税込669円

一つ一つの仕上げやトッピングなど、細部までこだわったドーナツ。トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ねた。ココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のハートチュロは、そのまま食べたり、ディップしたり、様々な食べ方が楽しめる。

〈ゴディバについて〉

ベルギー･ブリュッセルで誕生したプレミアムチョコレートブランド。1926年に創業し、1968年にはベルギー王室御用達の栄誉を拝受、日本には1972年に初出店した。現在は、国内に370店舗以上を展開し、新業態の店舗もオープンしている。

