「めんどくさい男」とレッテルを貼られるLINE９パターン
最近、女性からのLINEの返信が遅いなと感じたことはありませんか？ ひょっとしたらそれは、あなたが「めんどくさい男」と思われているからかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、どんなLINEに対して、「めんどくさい男」と感じるのかを聞いてみました。
【１】フラれたときなどに、自作ポエムを勝手に送ってくる。
「正直、気持ち悪いし返信に困ります。」（２０代女性）のように、気持ちがこもったポエムでも、送られた女性は迷惑しているかもしれません。ポエムはLINEで送るのは控え、心の中にしまっておいた方がよさそうです。
【２】「またね！」とやりとりを終えようとしているのに、しつこく返信してくる。
「こっちはもう寝たいのに！って思う。」（２０代女性）のように、空気を読んでいない返信を嫌がる女性もいます。LINEを続けたくても、女性の文面から引き際を判断するようにした方がよさそうです。
【３】少し返信が遅れただけで「なんで返信してくれないの？」と送ってくる。
「返信しにくいLINEが来たから困っているのに、追い打ちをかけられてウンザリ。」（２０代女性）のように、返信を急かされると嫌気がさす女性もいます。女性から返信が来ないときは、気長に待つのが賢明と言えそうです。
【４】「俺って○○日ヒマなんだよね。」と一方的に予定を伝えてくる。
「彼氏でもない人なら、『そうなんだ』としか答えようがない。」（２０代女性）のように、一方的にヒマな日を伝えられて困っている女性もいます。断られるのが嫌で遠まわしな表現をするのかもしれませんが、素直にデートに誘った方がよさそうです。
【５】自分の体調の悪さをえんえんと送ってくる。
「最初は心配するけど、しつこい場合はスルー。」（２０代女性）のように、しつこい体調不良アピールも女性に敬遠されるようです。何度も送ると、同情してほしいだけの頼りない男性に見えてしまうかもしれません。
【６】「自分なんて…。」とネガティブなLINEを送り、なぐさめてもらおうとする。
「最初は励ますけど、何度も続いたら『かまってちゃん』と判断して無視。」（２０代女性）のように、落ち込んだときのLINEは回数を重ねるとただの迷惑になってしまうようです。また、男らしくない印象を与える恐れもあるので、ネガティブなLINEは控えましょう。
【７】自分の自慢話ばかり送ってくる。
「自慢話は基本無視します。」（２０代女性）のように、自分を良く見せるためのアピールも、女性にはただの自慢話に見えるようです。LINEでは自己アピールより、女性との言葉のキャッチボールを意識した方がいいかもしれません。
【８】「最後に一つだけ聞いていい？」と何度も質問をしてくる。
「たくさんの質問に答えるのは疲れます。」（２０代女性）のように、質問攻撃を嫌がる女性もいます。いくつも質問を送ってLINEを続けるのではなく、一つの質問でどこまで話を膨らませることができるかが仲良くなるカギになりそうです。
【９】改行の多い長い文章を送ってくる。
「スクロールが面倒で、結論が待ち遠しい。でも大したオチじゃないことが多い。」（２０代女性）のように、改行が多く長い文章は読む方としても面倒なようです。短文のやり取りに伝えたいことを盛り込む方が、結果的に伝わりやすいのかもしれません。
女性にLINEを送る前に、受け取る立場になって文章を読み返せば避けられるケースも多そうです。また、他にはどんなLINEを送ると女性に「めんどくさい男」と思われてしまうのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】フラれたときなどに、自作ポエムを勝手に送ってくる。
「正直、気持ち悪いし返信に困ります。」（２０代女性）のように、気持ちがこもったポエムでも、送られた女性は迷惑しているかもしれません。ポエムはLINEで送るのは控え、心の中にしまっておいた方がよさそうです。
「こっちはもう寝たいのに！って思う。」（２０代女性）のように、空気を読んでいない返信を嫌がる女性もいます。LINEを続けたくても、女性の文面から引き際を判断するようにした方がよさそうです。
【３】少し返信が遅れただけで「なんで返信してくれないの？」と送ってくる。
「返信しにくいLINEが来たから困っているのに、追い打ちをかけられてウンザリ。」（２０代女性）のように、返信を急かされると嫌気がさす女性もいます。女性から返信が来ないときは、気長に待つのが賢明と言えそうです。
【４】「俺って○○日ヒマなんだよね。」と一方的に予定を伝えてくる。
「彼氏でもない人なら、『そうなんだ』としか答えようがない。」（２０代女性）のように、一方的にヒマな日を伝えられて困っている女性もいます。断られるのが嫌で遠まわしな表現をするのかもしれませんが、素直にデートに誘った方がよさそうです。
【５】自分の体調の悪さをえんえんと送ってくる。
「最初は心配するけど、しつこい場合はスルー。」（２０代女性）のように、しつこい体調不良アピールも女性に敬遠されるようです。何度も送ると、同情してほしいだけの頼りない男性に見えてしまうかもしれません。
【６】「自分なんて…。」とネガティブなLINEを送り、なぐさめてもらおうとする。
「最初は励ますけど、何度も続いたら『かまってちゃん』と判断して無視。」（２０代女性）のように、落ち込んだときのLINEは回数を重ねるとただの迷惑になってしまうようです。また、男らしくない印象を与える恐れもあるので、ネガティブなLINEは控えましょう。
【７】自分の自慢話ばかり送ってくる。
「自慢話は基本無視します。」（２０代女性）のように、自分を良く見せるためのアピールも、女性にはただの自慢話に見えるようです。LINEでは自己アピールより、女性との言葉のキャッチボールを意識した方がいいかもしれません。
【８】「最後に一つだけ聞いていい？」と何度も質問をしてくる。
「たくさんの質問に答えるのは疲れます。」（２０代女性）のように、質問攻撃を嫌がる女性もいます。いくつも質問を送ってLINEを続けるのではなく、一つの質問でどこまで話を膨らませることができるかが仲良くなるカギになりそうです。
【９】改行の多い長い文章を送ってくる。
「スクロールが面倒で、結論が待ち遠しい。でも大したオチじゃないことが多い。」（２０代女性）のように、改行が多く長い文章は読む方としても面倒なようです。短文のやり取りに伝えたいことを盛り込む方が、結果的に伝わりやすいのかもしれません。
女性にLINEを送る前に、受け取る立場になって文章を読み返せば避けられるケースも多そうです。また、他にはどんなLINEを送ると女性に「めんどくさい男」と思われてしまうのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（外山武史）