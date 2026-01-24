元SKE48で元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が23日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。チアリーダー姿を投稿した。

「いつも綺麗に撮ってくれてありがとう」とつづり、青やピンクのミニ浴衣にショートパンツを組み合わせた脚線美際立つ衣装で踊る姿を公開。さらに胸元をギリギリまで露出した白トップスにピンクを基調とした法被を着たヘソ出し衣装もアップした。

昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入した。

さらに別の投稿では白シャツ、グレーのミニスカート、白のニーハイストッキング、紺色ネクタイをコーディネートとした女子高生風コスチュームでダンスを踊る動画も披露し、盛り上げの様子を伝えた。

ストーリーズではモデルを務めるランジェリー通販DRW（ドロー）のランジェリーショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「アイドル三上が帰ってきた」「唯一無二のチアリーダー」「さすがプロフェッショナル」「キレッキレッ」「めちゃめちゃ似合う」「可愛すぎて神」「笑顔が眩しい」「神スタイル」「天使」などのコメントが寄せられている。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退も、09年に第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優デビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたった活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数900万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。