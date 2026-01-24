東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さん（32）が2026年1月19日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団壮行会に出席した様子を公開した。

「TEAM JAPAN壮行会でした」

石川さんは、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの「TEAM JAPAN壮行会でした」と報告し、淡いカラーのセットアップコーデを投稿した。

また、「いよいよオリンピック開幕まであと19日となりました」といい、「選手の皆さんが悔いなく、大会に向けて準備が出来ることを願っています」とエールを送っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、明るいベージュのジャケットとパンツのスーツを着用。白い壁をバックに、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の紙を持ち、笑顔をみせていた。2枚目では、「がんばれ！ニッポン！」と書かれた紙を持ち、笑顔でポーズをとっていた。

この投稿には、「安定の美しさ」「見るたびに美しくなりますネ」「可愛すぎ！」「可愛さがスゴイ」「笑顔がめちゃくちゃ可愛いですね」といったコメントが寄せられていた。