将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で第2局の対局を開始した。シリーズ成績は永瀬九段の1勝。藤井王将が本局で追いつくのか、永瀬九段が連勝でリードを広げるのか。本局の先手は藤井王将。

5連覇を目指す藤井王将に、2期連続で挑戦権を獲得した永瀬九段が挑む注目のシリーズ第2局。本局は、稲荷神社の総本宮・伏見稲荷大社を舞台に両者が激突する。

1月11・12日に静岡県掛川市で行われた開幕局は、永瀬九段が角換わり腰掛け銀の一戦に勝利。挑戦者の用意の作戦がうかがえる展開から、互いに譲らぬ大激戦を繰り広げた。形勢不明のまま突入した終盤戦では、藤井王将が力を発揮するかと見られていたものの、永瀬九段が一切緩みのない指し回しで王者を制圧。2年連続3度目の王将挑戦で悲願のタイトル奪取へ向け、好発進を遂げた。

しかし、藤井王将も簡単に連敗を許すわけにはいかない。第2局を前に、「（第1局は）早い段階で苦しくなってしまうような展開だったので、その反省を踏まえてより良い内容の将棋が指せるように頑張りたい」とコメント。本局ではまずは巻き返しの1勝を飾り、シリーズ序盤戦で追いつきたいところだ。

注目の京都対局のゆくえから目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。本局の先手番は藤井王将。

（ABEMA／将棋チャンネルより）