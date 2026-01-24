紅しょうが稲田、母親への“悲しい報告”にスタジオからツッコミ「もっと明るいニュースないの？」

紅しょうが・稲田美紀が親への“悲しい報告”を明かす場面があった。

【写真】姉妹でゲスト登場！エルフ荒川とそっくりな妹

1月22日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストにお笑いコンビ・エルフの荒川とその実妹であるみなみさんが登場。番組MCのぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田とともにトークを繰り広げた。

同番組は、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。今回の街頭インタビューでは、22歳ギャルモデルの女性から「ヤッバイ男と同棲した話」という“地獄”が語られた。

女性から語られた衝撃のVTRを見たスタジオでは、そこから「親に恋愛の話はする？」という話題に。

「全部話します。片想いも話します」と明かした荒川姉妹に稲田は驚くも、ぺえは「でも大人になってくると話せるようになってこない？」とコメント。

すると稲田が「『また振られたよ』とかは言いましたけど…」と自身の経験を語り、思わずぺえが「もっと明るいニュースないの？」とツッコむ事態に。

鋭いツッコミに苦笑する稲田だが、その理由を「お母さんは『結婚して欲しい子ども産んで欲しい』ってすごく期待させちゃうとあれかなと思ったから、『また振られたよー』とか言って。『でも結婚したいと思ってるからねー』とかは言います」と説明。

これにはぺえも「ああ、『気持ちは変わってないからねー。安心してねー』ってやつ」と稲田の口調を真似しつつ納得していた。