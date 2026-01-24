「胃のポリープが消える食べ物」はあるの？医師が徹底解説！

胃ポリープが消える食べ物はあるの？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「胃ポリープ」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

胃ポリープとは、粘膜表面に発生する小さな隆起状態の病変のことです。内視鏡検査（胃カメラ検査）を受けた際に偶然見つかるケースが多く、通常は無症状であることがほとんどです。多くの場合は良性ですが、中には悪性化する可能性のあるものも存在します。

胃ポリープの種類

胃底腺ポリープ

胃底腺ポリープは胃の上部（胃底部）の粘膜に発生するポリープです。良性であることがほとんどで、がん化することは非常にまれです。一般的には無症状で、偶然見つかることが多いです。胃底腺ポリープはピロリ菌非感染者や胃酸分泌抑制薬（プロトンポンプ阻害薬など）を長期服用している人に多く見られる傾向があります。

胃過形成性ポリープ

胃過形成性ポリープは、慢性胃炎やヘリコバクター・ピロリ菌（ピロリ菌）感染などによって胃粘膜が炎症を起こし、粘膜の細胞が異常に増殖した結果できると考えられているポリープです。多くの場合は無症状ですが、まれに出血や貧血の原因となる場合があります。また、一部ががん化する可能性もあります。特に10mm以上のものでは注意が必要です。

胃腺腫

高齢者で腸上皮化性を持つ、萎縮性胃炎を背景に生じる病変です。男性に多く、男女比は4:1程度とされています。2cm以上で癌化率が高く、多くは内視鏡的切除が行われます。

胃ポリープが消える食べ物はあるの？

結論として医学的に「胃ポリープを直接的に消す効果が証明された食べ物」はありません。ここでは胃ポリープを予防する可能性のある食べ物について解説いたします。具体的には抗酸化作用がある食材、胃粘膜保護効果が期待できる食材が挙げられます。具体的な食材については後述していきます。

「胃のポリープが消える食べ物」についてよくある質問

ここまで胃のポリープが消える食べ物などを紹介しました。ここでは「胃のポリープが消える食べ物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

胃のポリープが自然に消えることはあるのでしょうか？

齋藤 雄佑 医師

ポリープの種類や治療によって自然に消えるものもありますが、基本的には消えないため、定期的な検査が必要です。具体的には、胃底腺ポリープの場合、胃酸分泌抑制薬の中止によりポリープの数が減ったり、消えたりする場合もあります。過形成性ポリープは、ピロリ菌を除菌すると小さくなったり、消えたりすることがあります。胃腺腫が自然に消えることはほとんどありませんので、定期検査や治療が必要です。

編集部まとめ 胃ポリープの予防は食生活・生活習慣の見直しから！

胃ポリープは、食生活や生活習慣と密接に関わっています。予防のためには、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理が重要です。胃ポリープは一部がん化の可能性があるため、定期的に内視鏡検査を受け、経過観察が必要です。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

黒色便

胃ポリープは基本的には症状がありませんが、一部で増大して食べ物の通りが悪くなったり、出血したりする場合があるので注意が必要です。

